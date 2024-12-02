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▲板橋林園電影城放映不少好萊塢的2輪影片，受到許多在乎CP值觀眾的支持。（圖／摘自IG）

▲板橋林園電影城是小資族看片的良好場所，場地算是乾淨、整齊，票價也很優惠。（圖／摘自IG）

今年台灣影業景氣比起去年明顯下滑，果然到接近年底又有影城宣告要結束營業。位於板橋的林園電影城，之前曾在2022年因疫情影響、停業一年，直到2023年的7月24日重開，然而回歸後撐不到一年半，今（2日）又在官方臉書粉絲頁上宣布「因租約到期，本院營業至113年12月31日。服務團隊非常謝謝各位多年的支持與愛護。謝謝大家！」之後雙北將只剩下位於景美的佳佳戲院這麼一家2輪戲院，全台其他地方也只有新竹的新復珍、台中全球影城、台南全美戲院等3家專映2輪影片的場所。2輪戲院因為都是接映首輪下片的電影，票價和首輪影城有明顯差距，花個100多元就可以任意欣賞，只要蓋個手章，就算中途離開還能夠再進來、不用重新買票，因而一張票價即可看上5、6部片，便宜又大碗，成為小資族的最愛，不僅限於學生觀眾，也有不少社會人士喜歡到2輪戲院消磨一整天。只是在全球映演業都受到串流暴起的強大衝擊，首輪影城的生存都不易，票房更低的2輪戲院就更難生存。表面上看，2輪戲院的票價便宜那麼多，應該可以吸引更多追求CP值的觀眾入場，然而2輪戲院也常給人「整潔欠佳」的刻板印象，就算其實現在的2輪戲院環境都整理的算不差，還是有人不願意走進去，寧可在家等串流播放。再加上有些片商堅持不供片給2輪戲院，部分強片無法爭取到放映，也增加2輪戲院經營的困難。位於板橋的林園電影城，是位在著名的林家花園附近，最早是首輪影城，後來才改成2輪，而其鄰近地區還有府中商圈和湳雅夜市，所以一直是板橋地區電影觀眾欣賞影片的重要場所。在新冠肺炎疫情期間，曾經暫時歇業，讓觀眾一度擔憂它走進歷史，一年後復業，也讓老顧客很開心，只是誰也沒想到這次回歸，不到一年半就真的要結束。目前板橋林園電影城在上映暑期鉅片《死侍與金鋼狼》、《異形：羅穆路斯》和《到我們為止》等片，結束營業公告發布後，也迅速被網友分享，大家都遺憾這麼個便宜又整理的不錯的觀影場所，真的要跟觀眾說再見。