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馬來西亞多個州因大暴雨而陷入洪災危險區，日前一則關於一名爸爸為了幫寶寶買牛奶，不顧水深及胸、冒死穿越汪洋的影片在社群平台上掀起熱議。綜合外國媒體報導，大馬13州當中有7州受到洪災嚴重影響，截至前天（30日）早晨撤離人數逾12萬人，更造成3人死亡。一段網路瘋傳的TikTok影片顯示，一名馬來西亞父親為了給家中寶寶取得牛奶與尿布，冒著生命危險穿越水深及胸的大水，讓車上的司機相當傻眼。根據新加坡《海峽時報（Straits Times）》報導，一段29日發布的TikTok影片顯示，一名馬來西亞父親為了替孩子取得牛奶和尿布，在水深及胸的大水中前行，影片在發布後24小時內迅速獲得超過11萬9400次觀看數，並引發網友的熱烈討論。該影片的標題以馬來語寫道：「我們的物資已經耗盡，我們別無選擇。商店關門了，我們沒有獲得任何幫助」。而網友則分成兩派，一派認為這個爸爸很勇敢，為了家人挺身而出；另一派則認為應該找人幫忙，冒險涉水其實很危險，不該以身試險。針對洪災，大馬氣象部門表示，這段期間是雨季，本來就預計會經歷五到七次的強降雨，但今年的洪災是10年來最嚴重的一次，災難損傷之大出乎意料。