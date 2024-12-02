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勞動部霸凌案讓前部長何佩珊下台，前民進黨不分區洪申翰臨時上場救火，卻又傳出一上任就要部屬加倍，還說「唯一需要連續開會兩個整天的就只有我本人」，被批評是「慣老闆」心態。但加班與慣老闆、霸凌之間，其實有不小的距離，不能混為一談。洪申翰擔任立委前長期從事反核運動，就職後因財產申報僅61萬元被封為「赤貧立委」。以往社運圈經常需要互相聲援發聲，才能取得社會的關注，洪申翰即便不是從事勞運，對勞權肯定也有一定的認識和同理心，這次卻因為「早就聽過謝宜容的鬼故事」而不作為，以及要求下屬加班飽受批評。洪申翰即便過去關注勞運，畢竟不具勞權的專業，即便聽過「鬼故事」，對勞動部的狀況也不可能有太深入的瞭解。洪申翰突然到眾所矚目的勞動部救火、拆彈，必然希望能夠快速進入狀況，總不能到立法院一問一問三不知，再復述一次「目的良善」，必然需要聽取更多的報告。尤其前部長許銘春和謝宜容辦公室裝潢是否挪用「就業安定基金」，必然是外界關注的焦點，要耙梳清楚是非常大的工程。洪申翰上周三下午才就職，衛環委員會原本排定今天要他就霸凌案進行專案報告。新部長上任，立法院排定業務報告或專案報告是慣例，只是用的名目不同而已，專案報告上也絕對不會只問霸凌一案。因為時間緊迫，所以才有要求下屬週末兩天加班，每個單位開會1.5小時的安排，在鬧出風波之後，洪申翰已經跟召委情商，將專案報告改到周三。即便不是新手上路，公務機關面對立法院的要求而加班，本來就是常態。立法院八個委員會，每週一、三、四開會，正常的情況，召委會在前一周的週四下午排出議程，少數可能拖到週五才給；不管是審預算、法案或專案報告，部會首長都需要備詢，而下屬如果來不及在正常上班時間趕出報告，就只有加班一途。以何佩珊最後在立法院哽咽的那次委員會來說，當天雖然主角是勞動部，但同時受邀上台報告的單位至少有四、五個。勞動部的霸凌致死案令人憤怒，但公務機關從來也不是「勞動天堂」，可以每天朝九晚五、與加班絕緣。近日傳出北市府公務員連續3年離職都超過2000人，台北市長蔣萬安就坦承，有些單位工作壓力大，流動率偏高。一般勞工躲不開加班，公務員雖然情況好一些，但也不是不用加班，平時政府在假日辦的活動，主辦單位難道可以缺席嗎？但加班不等於違法，也不等於勞動環境不佳或慣老闆，更不等於霸凌，只要有合法的補假和給薪，其實就沒有太大的問題。洪申翰這次「慣老闆」風波，看起來更像是有人藉機生事，背後還是派系鬥爭。既然你砍了我的人、動了我的蛋糕，那我也不會讓你好過，大家走著瞧，看勞動部究竟是誰的地盤、誰說了算？這次勞委會以及其他部會、地方接連爆出的霸凌風波，有人認為是「#me too 2.0」但性騷擾零容忍是只要當事人覺得騷擾就算，而霸凌卻難認定的多，沒有任何工作會沒有壓力，每個人能承受壓力也不同，很難有放諸四海皆準的認定標準，如果真的要訂定專法，惹出的問題可能比解決的問題多。近日傳出一些罵下屬是「豬」、下屬下跪的，其實直接用公然侮辱就可以處理，下班傳line的也明顯是不合理的加班，只要落實相關法令的規定，就能一定程度的解決問題。至於行事囂張跋扈的「土皇帝」之流，本質上是特權養成的怪物，只要特權、酬庸不解決，怎麼修法都是枉然。至於賴清德總統開出看得到、吃不到「身心調適假」的處方，更是莫名其妙、不知所云，彷彿暗示被霸凌者「只要休個就假好了」。●作者：單厚之／資深媒體人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com