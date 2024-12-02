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▲小學生家長出示孩子身上的紅腫傷痕。（圖／家長提供，2024.12.02）

台中市一名小六生與老師發生衝突，隔天上學被抓到派出所、移送少年法庭。男孩父親透露，兒子遭老師壓制時內褲被同學們看到，因感到羞恥，即使炎熱的夏天也不敢穿短褲、一和同學有爭執就擔心被抓走，由律師主筆的調查報告，卻支持老師「行使個人權利」，他不禁要問「孩子做錯事願意勇於承認，但這些道貌岸然的大人呢？」台中市議員李中今（2）日揭發某國小師生3月發生衝突，隔天學校的組長打電話報警、警察從學校抓走小孩，市長盧秀燕震怒要求嚴辦。家長今（2）日出示孩子當時受傷的畫面表示，兒子長期有情緒問題，學校老師們都知道，當天體育老師因孩子未遵守秩序和他發生衝突，卻否認有壓制行為，第二天又打電話報警，對兒子造成極嚴重傷害，半年來一直在接受心理諮商。家長出示兒子身上紅腫傷痕的照片，透露被老師壓制時，內褲當場露出來被所有同學看到，導致即將進入青春期的他羞恥難當，即使夏天也不敢穿短褲；現在只要和同學看法不同，就擔心若爭執會被警察抓走。他表示孩子已為自己的行為付出代價，也在少年法庭法官面前向老師道歉，但「這些道貌岸然的老師、師長們，每天在台上跟小朋友說『你們犯錯要勇於承認』，可是自己呢？大人正在利用他們的權力、利用制度去包庇自己！」家長表示想知道，在小孩不是現行犯、無立即性自傷或傷害別人之虞，老師可以報警、讓警察把小孩從學校裡面帶走嗎？事發後他提出不當管教的申訴，學校調查報告結果竟是「老師正在行使他的個人權利」。更令人不可思議的，是調查報告的主筆者是一位律師，他想問「到底是律師的專業不行，還是學校的壓力太大？」