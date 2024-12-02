我是廣告 請繼續往下閱讀

檢方偵辦京華城案，認定鼎越開發公司所有京華城現址土地是犯罪所得，聲請扣押獲准，鼎越抗告，二審將原裁准扣押台灣新光商業銀行不動產部分撤銷發回重裁，法官再裁准，鼎越又不服，26日再抗告。11月29日台灣高等法院已完成分案，今 （2）日，高等法院認為鼎越提抗告有理由，撤銷原裁定，發回台北地方法院。不得再抗告。根據高院合議庭法官撤銷理由，原裁定以本案興建中辦公大樓之完工比例，作為計算抗告人所取得利益之數額，但本案興建中辦公大樓完工進度，尚有應調查釐清之處，又系爭土地既以信託名義移轉登記予銀行，依相關聯合授信契約規定，抗告人現是否得任意處分系爭土地？是否目前未扣押，則國家將來無從或甚難追徵抗告人所獲犯罪利益？原裁定就此保全追徵之「必要性」，未為妥適說明，亦有理由不備之違誤 。因此合議庭法官認為，鼎越公司提起抗告為有理由，故將原裁定撤銷發回。本件源於，台北地檢署偵辦京華城案檢察官執行偵查中扣押程序，民眾黨主席柯文哲擔任台北市長任內，涉圖利威京集團容積獎勵20%，不正利益111億7023萬6000元，為保全犯罪所得後續追繳事宜，先前向法院聲請扣押京華城現址、即台北市松山區西松段三小段156地號的土地獲法院裁准。