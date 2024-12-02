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台積電2024年供應鏈管理論壇今（2）日登場，論壇中頒發當年度優良供應商獎項，感謝供應商夥伴過去一年的貢獻，深化台積公司技術領先地位，以及拓展全球生產布局，再一次共同成就卓越，為全球客戶釋放創新能量。台積電2024年供應鏈管理論壇，以「賦能未來—打造永續半導體生態系」為題邀請主題講者，包括國際永續領域巨擘、氣候及平等倡議者Paul Polman分享將永續結合商業策略的洞見，並由專精於運用人工智慧與數據分析優化流程、實現減碳目標的默克集團技術長 John Langan 剖析綠色科技革命。同時，論壇規劃涵蓋先進封裝、材料科技，以及職場性別賦能等多元的分組討論，激盪創新與對話，為供應鏈韌性挹注成長動能。台積公司董事長暨總裁魏哲家博士表示，半導體生態系和全球供應鏈不只是台積公司成功的關鍵，更是塑造未來科技的重要角色。我們除了持續提升策略規劃、增強產能、加強韌性並提升品質，更有責任確保我們的行動對永續發展和經濟帶來正向的價值。透過創新和技術合作，讓我們一起創造一個共好的未來。」台積公司資深副總經理暨副共同營運長侯永清博士表示，隨著全球對半導體的需求不斷增加，我們要仰賴上下一心的供應鏈，共同迎向未來的挑戰並掌握良機。衷心地感謝所有合作夥伴在過去一年的努力，支持台積公司持續成長，特別是先進封裝等製程技術的及時擴充。「我們期待與各位持續攜手向前、邁向雙贏。」台積公司董事長暨總裁魏哲家博士及資深副總經理暨副共同營運長侯永清博士，於活動頒發2024 優良供應商獎項，表彰在創新、技術合作、支援全球量產、綠色製造、系統自動化與建廠管理等方面表現卓越之供應商，感謝其專業服務，帶動供應鏈與相關產業不斷升級。以下為2024 年台積公司優良供應商卓越表現獎得獎名單如下（按英文名稱字母排序）：• 應用材料股份有限公司－卓越技術合作• 旭化成株式會社－先進封裝卓越技術合作與量產支援• ASM台灣先藝科技股份有限公司－卓越量產支援• 艾司摩爾科技股份有限公司－卓越量產支援• 佳能股份有限公司－先進封裝卓越量產支援• 達欣工程股份有限公司－新廠建置表現卓越• 迪思科高科技股份有限公司－先進封裝卓越量產支援• 信銘工業股份有限公司－卓越量產支援• JX金屬株式會社－卓越技術合作與量產支援• 美商科磊股份有限公司－卓越技術合作與量產支援• 科林研發股份有限公司－綠色製造卓越貢獻暨卓越技術合作與量產支援• 李長榮集團－綠色製造卓越貢獻• 村田機械株式會社－晶圓廠自動化表現卓越• 納美仕株式會社－先進封裝卓越技術合作與量產支援• 紐富來科技股份有限公司－傑出光罩刻寫技術合作• 奧璐佳瑙科技－新廠建置表現卓越• 辛耘企業股份有限公司 －先進封裝卓越量產支援• 台灣迪恩士半導體科技股份有限公司－綠色製造卓越貢獻暨卓越量產支援• 芝浦先進科技股份有限公司－先進封裝卓越量產支援• 信越化學工業株式會社－卓越量產支援• 株式會社SUMCO－卓越量產支援• 特諾本科技有限公司－卓越量產支援• 東京威力科創股份有限公司－卓越技術合作與量產支援• 日本東京応化工業株式会社－創新技術合作• 崇越石英製造廠股份有限公司－卓越量產支援• 東鋼鋼結構股份有限公司－新廠建置表現卓越• 漢唐集成股份有限公司－新廠建置表現卓越