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▲2018年成軍的(G)I-DLE在今年MMA頒獎典禮上獲得「年度製作」的佳績，5位女孩也藉機宣布全員續約的喜訊。（圖／MMA YouTube）

▲MMA結束後，小娟在IG上曬出個人美照和團體合照，親自解釋之所以拖到最後一刻才公布消息，正是因為團員們是在不同國家成長，長大成人後才結識的朋友，所以才花了比較久的時間。（圖／tiny.pretty.j IG）

▲小娟在8月份的演唱會上就曾將自己SOLO表演的歌詞改成：「合約11月到期，誰敢阻止我」，在粉絲之間一度傳出她即將出走CUBE，轉換賽道的消息。（圖／tiny.pretty.j IG）

韓國人氣女團(G)I-DLE由小娟、薇娟、Minnie、雨琦、舒華組成，近來合約即將到期的她們，在日前的MMA頒獎典禮上宣布全員續約的好消息，團體也會繼續延續不解散，看哭全球粉絲。典禮結束後，隊長小娟也在社交平台中說明延遲宣布續約原因，表示5位成員都是來自不同國家的朋友，因此才拖到現在公開，還感性告白：「最愛我們成員們！」、「(G)I-DLE和Neverland（粉絲名稱）永遠在一起！」再次逼哭粉絲們。2018年成軍的(G)I-DLE，以歌曲〈LATATA〉出道後唱紅無數歌曲，〈TOMBOY〉、〈Nxde〉、〈Queencard〉都是她們的代表作之一。如今7年合約即將到期，粉絲們也相當憂心5位女孩的去留，先前還一度傳出隊長兼製作人的小娟在合約到期後將自立門戶，團體也面臨解散的傳聞。上月30日全團出席Melon Music Awards（簡稱MMA）頒獎典禮，(G)I-DLE獲得「年度製作」的獎項時，小娟也給出明確答覆，在台上霸氣宣布(G)I-DLE不解散，5個人一起和經紀公司CUBE娛樂完成續約，成員Minnie、雨琦還忍不住情緒失控，淚灑舞台。演出結束後，小娟繼續在IG上吐露沒說完的心聲，坦言與成員們共度的7年時光，歷經了喜怒哀樂、挫折、希望等各種情感，5人變得更加堅強了。同時她也解釋，之所以拖到最後一刻才公布這個消息，正是因為團員們是在不同國家成長，長大成人後才結識的朋友，所以才花了比較久的時間（才確定續約）。對於讓粉絲擔憂的心情，小娟也真摯的與Neverland們道歉，表示現在5個人的想法都是一致的，自己身為(G)I-DLE的隊長也感到非常開心與自豪，最後不僅告白每位成員，還承諾要與粉絲們永遠在一起，直接讓超過67萬粉絲飆淚按讚，紛紛湧入留言區聲援小娟。在加入(G)I-DLE前，小娟先是以個人歌手的身分出道，因此合約到期日比其他4位成員早半年。作為隊內的核心成員與製作人，小娟在8月份的演唱會上就曾將自己SOLO表演的歌詞改成：「合約11月到期，誰敢阻止我」，在粉絲之間一度傳出她即將出走CUBE，轉換賽道的消息，當時經紀公司則低調回應還在討論中，如今「娟總發話」態度堅硬的告訴粉絲全員續約的消息，也讓全球Neverland鬆了一口氣。