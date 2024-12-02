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▲衣宸在應援舞台上活力滿滿的模樣全被球迷錄下，沒想到掀起討論。（圖／髮香攝手Tim YouTube）

2024亞洲冬季聯盟在台中洲際棒球場盛大展開，今年賽事加入6大啦啦隊到場應援，讓許多球迷湧入觀賽，其中中信兄弟啦啦隊預備生衣宸，近期因長相甜美，而被封為是「李珠珢翻版」、「怪物新人」，而這次衣宸登台，也特地穿了黑色小可愛上陣，渾圓上圍隨著她的舞蹈，讓網友看了直呼：「看個比賽頭好暈」、「贏過李珠珢欸！」球迷錄下衣宸在應援舞台上熱舞的片段，只見她身穿藍色球衣，不過釦子卻全解開，露出裡面的黑色小可愛，讓球迷一睹她平時隱身在衣服底下的火辣身材，而衣宸在舞台活力滿滿的形象，也讓網友大讚十分有潛力，更紛紛在底下留言，直呼：「衣宸真的很頂，氣質超仙」、「這部片會紅」、「很優耶，兄弟選的真好」、「還是乖姐會挑」、「真的頂該升上去了」、「看個比賽回家頭好暈。」事實上，今年22歲的衣宸，曾在伊林璀璨之星花漾少男少女組中獲得亞軍，成功進入演藝圈，過去也曾在新竹御頂攻城獅啦啦隊擔任「慕獅女孩」。如今轉戰職棒，也讓球迷相當驚喜，而根據《中時新聞網》報導，衣宸曾大方曝光擇偶條件：「我喜歡很成熟，很霸道又很溫柔，他要很忠誠，像是眼裡只有你那樣。」至於外表、身高，她沒有太多要求，只希望對方乾淨耐看即可。