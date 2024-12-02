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國家太空中心主辦第2屆台灣太空國際年會（TASTI 2024）今日11月30日至12月4日登場。本屆首次迎來英國政府設立「英國館」，吸引7家英國企業，以及英國太空產業聚落Space South Central來台。英國在台辦事處代表鄧元翰（John Dennis）提到，英國和台灣可以成為太空和衛星產業的超級盟友。台灣太空年會於11月30日至12月4日在高雄展覽館登場，共有58家太空企業與組織齊聚，總計92個攤位。而英國政府也首次在台灣太空產業博覽會設國家館，英國商業貿易部太空產業署與英國太空總署集結七家英國企業，以及英國最大的區域太空產業聚落Space South Central組團來台參加，共同展示英國太空產業結合科技專業、研發與領導政策監管的綜合實力。鄧元翰表示，英國太空經濟蓬勃發展，擁有知名的科學和科技能力、強大的人才資源與領先的衛星製造、營運實力，民間企業對英國太空產業的投資總額高達世界第2。他也提到，而台灣以卓越的半導體實力位居產業核心，擁有引領下個世代通訊的絕佳地位，「英國和台灣可以成為太空和衛星產業的超級盟友」，在政策分享、產業成長和研發方面密切合作。英國在台辦事處明（３）日也將與國家太空中心（TASA）、台灣太空產業發展協會（TSIDA）以及台灣低軌衛星產業聯誼會（TLEOSIA）共同舉辦第一屆「台英太空產業圓桌會議」，聚焦分享英國企業在低軌衛星領域的專業，以及台灣資訊科技產業如何透過長期累積的實力，發展在太空生態系中頗具價值的衛星通訊元件和立方衛星製造。