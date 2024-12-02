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▲瓶身有代表台灣酪農驕傲的乳牛意象，因此以福爾摩沙為名，象徵台灣的鮮乳好味道。（圖／業者提供）

集結全台優質牧場乳源的福爾摩沙小農精選鮮乳新上市，是好喝又平價的小農品牌，即日起在家樂福上架販售，百分之百生乳。面對2025年紐乳來台零關稅，福爾摩沙小農精選鮮乳的成立，成為調節牧場生乳供給過多的新出路，也能幫助酪農減輕衝擊。福爾摩沙小農精選鮮乳是精選全台各大酪農區優質牧場乳源，百分之百生乳，無添加、成份無調整，風味濃厚香醇，瓶身有代表台灣酪農驕傲的乳牛意象，因此以福爾摩沙為名，象徵台灣的鮮乳好味道。福爾摩沙小農精選鮮乳提供消費者平價優質鮮乳新選擇，最主要目的，在幫助台灣酪農推廣全台好鮮乳，降低2025年紐西蘭乳品來台零關稅的衝擊。特別是酪農產業常會遇到生乳產量過高時，或鮮乳市場飽和需要調節，以及簽約的鮮乳品牌大廠收乳需求減少，福爾摩沙小農精選鮮乳提供酪農生乳另一條出路，幫助酪農解決生乳過多的問題，惜食不浪費。福爾摩沙小農精選鮮乳主打平價策略，936毫升裝每瓶72元、1858毫升裝每瓶139元，即日起於全台家樂福販售，要讓消費者用最平實價格，也能買到好喝的鮮乳。目前供應生乳給福爾摩沙小農精選鮮乳品牌的酪農，有來自彰化、南投、台南等地。彰化秀水吽脾氣牧場已傳承三代，接棒的酪農廖勝緯表示，小農的辛苦是一年到頭不休息，乳牛泌乳不像工廠可以說停就停，因此穩定銷售交乳和收到乳款，對小農是很重要的安全感來源，比較擔心大廠在合約到期時不續約的風險。廖勝緯說，小農鮮乳對品質要求很嚴格，必須達到A級乳以上、乳脂率4%以上，乳蛋白3.2%以上，才能達到交乳標準，比政府規定的標準更高。在口感風味上，消費者可認明鮮乳標章外，小農鮮乳的風味口感都不同，小農做出特色，讓消費者留下深刻印象。目前經營南投陽柳牧場酪農洪嘉偉，自日本北海道獸醫及酪農工作返台後，2023年成立自有品牌水沙連鮮乳，是南投第一支獲得動物福利認證的小農鮮乳品牌，上市一週年以來，以優質動物福利認證且平價路線，在通路站穩腳步，有時也會遇到通路叫貨量低於生產量的問題，過多的生乳必須尋求另外的出路來賺回飼料錢，於是與福爾摩沙鮮乳攜手合作。面對2025年紐乳來台零關稅，酪農洪嘉偉認為，小農鮮乳品牌在合理的價格定價策略下，從牧場到餐桌的時間最保鮮，相信國產鮮奶在口感風味上，還是有很大的競爭力。