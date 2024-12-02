我是廣告 請繼續往下閱讀

一年一度的聖誕節即將到來，為了讓民眾搭車也能感受聖誕歡樂氣息，高雄市公車站牌及候車亭廣告代理業者發揮創意，將漢神巨蛋附近的捷運R14巨蛋站2號出口公車候車亭裝飾成為北國雪地，讓人有置身北歐的感覺，現場有造型圖板可供打卡，晚上會播放聖誕音樂，屋子窗戶也會亮燈，讓等車也成為一種享受。倍適特媒體科技2017年就與高雄市政府交通局合作，在高雄捷運R13凹子底站打造超繽紛的聖誕候車亭，一到夜晚聖誕燈飾閃閃發亮，五光十色、超級夢幻，候車亭頂端還有卡通版的聖誕老公公駕著麋鹿雪橇，打造北歐風格元素，充滿異國風情，非常吸睛。今年的聖誕候車亭，除了不可少的聖誕老公公、麋鹿、雪橇等，倍適特媒體科技還將整座北歐雪屋直接搬到高雄，燈光透過窗戶傳出，在寒冬中凸顯家的溫暖，營造溫馨團圓的氛圍，濃濃的過節氣氛也讓等車的市民不孤單。倍適特媒體科技表示，高雄有美麗的市容，在特殊的節慶中以不一樣的街頭布置，達到促進觀光與城市美學的效益，不但增添趣味性與話題性，也藉此拋磚引玉，鼓勵業者共同參與公共裝置藝術，讓高雄的街景展現國際城市的文化包容力與創造力。