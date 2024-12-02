威力彩第113097期今（2）日晚間開獎，本期頭獎為2億元，不過派彩結果顯示，本期威力彩頭獎、貳獎皆未開出；但今彩539部分，則開出了5注頭獎，幸運兒可分別帶回480萬元，開獎彩券行也曝光了。

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🟡12/2中獎號碼（威力彩第113097期）

威力彩獎號：第一區08、21、22、36、37、38，第二區05。

今彩539：05、13、23、29、38。

39樂合彩：05、13、23、29、38。

3星彩：377。

4星彩：4724。

▲今（26）日晚間大樂透第112000115期開獎，台彩公司保證本期頭獎為1億元，不過本期頭獎及貳獎皆未開出。（示意圖／資料照，記者顏真真攝）
▲威力彩第113097期今（2）日晚間開獎，本期頭獎為2億元，不過派彩結果顯示，本期威力彩頭獎、貳獎皆未開出。（示意圖／資料照，記者顏真真攝）
🟡12/2今彩539中獎號碼

新北市鶯歌區鶯桃路608號「恭喜發財樂透彩券行」

新北市中和區華新街75號「神奇彩券行」

桃園市平鎮區忠貞里中山路63之1號「藍波萬彩券行」

臺中市北屯區漢口路五段73號1樓「日日中商行」

桃園市大園區大園里大觀路20之1號1樓「金滿彩券行」

詳細派彩公告仍以台彩官網資料為主。

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