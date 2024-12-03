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▲陳晨威做出一個大膽的舉動，他趁著日本左投隅田知一郎在摸止滑粉時，準備「盜本壘」，如果成功就將跑回中華隊第5分。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.17）

距離第三屆WBSC世界12強棒球賽中華隊奪冠已經過了一段時間，不過一些經典畫面，仍然在球迷心中記憶猶新、反覆播放。而其中最讓人印象深刻的一幕，發生在對日本的冠軍戰中，陳晨威一度企圖在第7局「盜本壘」，如果成功就能跑回第5分，讓轉播這場比賽的球評古田敦也也發現了陳晨威的企圖，驚奇地大叫，那一瞬間真是熱血沸騰。這場對日本的這場爭冠之戰，比賽進行到7局上，中華隊靠著林家正和陳傑憲的兩支全壘打，以及先發投手林昱珉4局好投，取得4：0領先。該局又有攻勢出現，陳晨威和林立連續兩支安打，攻佔上得點圈。之後兩位來自樂天桃猿的好手，也很有默契地發動雙盜壘，日本捕手連傳的機會都沒有，就被跑者攻上了二三壘，而且還是無人出局。這時候陳晨威做出一個大膽的舉動，他趁著日本左投隅田知一郎在摸止滑粉時，準備「盜本壘」，如果成功就將跑回中華隊第5分。這一刻來得有點突然，因此轉播畫面也沒有捕捉到，不過此役轉播這場比賽的日本球評古田敦也發現了，並大叫了出來。不過，最終陳晨威的企圖被發現，並未成功跑回來，但這一回合展現了中華隊是有能力做出這種奇襲的，無形中也給予投手更大的壓力。現年59歲的古田敦也，過去也是日本職棒球員，1989年日本職棒選秀會被養樂多燕子隊第二指名選中，拿過打擊王、安打王、聯盟年度MVP、日本大賽MVP，並且獲得10屆央聯捕手金手套獎，生涯通算敲出2097支安打、217發全壘打、1009分打點2015年獲選進野球殿堂。這位傳奇名捕在第一時間就發現陳晨威企圖，讓人讚嘆其寶刀未老。我國在上屆世界12強賽事中，突破歷史首次前進6強複賽並獲得第5名，本屆中華隊在預賽即以4勝1負分組第2名成績晉級4強複賽，再度突破上屆成績，並在4強複賽中靠著優異的投打表現擊敗美國，前進至冠軍戰。這場比賽，我國靠著林昱珉、張奕、陳冠宇及林凱威4位投手優異的表現，僅被敲出4支安打，強勢封鎖日本的打線，並靠著林家正的陽春全壘打及陳傑憲的3分全壘打，終場以4：0拿下勝利，勇奪冠軍，不僅是我國首次於世界12強賽拿下冠軍，也是我國在一級賽事史上首次拿下冠軍，隊長陳傑憲拿下賽會最有價值球員。