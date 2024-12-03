我是廣告 請繼續往下閱讀

▲今日北海岸、大台北東側及東半部地區水氣漸增，有局部短暫雨的機率略提高。（圖／記者葉政勳攝）

▲週六至下週一東北季風等級的冷空氣南下，台北測站最低氣溫大約只降至15度，北部、東半部地區有局部短暫雨，北台灣天氣轉涼。（圖／記者葉政勳攝）

今（3）日開始變天！氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮表示，北海岸、大台北東側及東半部地區水氣漸增，有局部短暫雨的機率略提高，明日北台灣氣溫稍降略轉涼，下波冷空氣將在週六抵達，但台北測站最低氣溫大約只降至15度，未達「大陸冷氣團」標準。吳德榮在「氣象應用推廣基金會．老大洩天機」專欄中指出，今日清晨中南部有局部濃霧。截至5時33分本島縣市平地最低氣溫為新竹峨眉鄉11.7度；各地區平地最低氣溫約在13至15度。最新歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今日北海岸、大台北東側及東半部地區水氣漸增，有局部短暫雨的機率略提高，西半部地區仍晴朗穩定；各地天氣白天舒適微熱、早晚涼。今日各地區氣溫為北部15至26度、中部14至29度、南部14至29度、東部13至30度。最新模式模擬顯示，明日至週五（4至6日）迎風面水氣續增，大台北及東半部地區有局部短暫雨的機率，新竹以南則仍晴朗穩定；北台灣氣溫稍降略轉涼，中南部仍維持白天微熱、早晚涼的天氣，晨間易有局部濃霧，應注意。最新模式模擬顯示，週六（7日）至下週一（9日）東北季風等級的冷空氣南下，北部、東半部地區有局部短暫雨，北台灣天氣轉涼。至於下波冷空氣，各國模式皆已調得比上波弱，台北測站最低氣溫大約只降至15度，為氣象署對冷空氣的定義中最弱的一級，未達「大陸冷氣團」（台北測站≦14度）的標準，不至於有上波冷空氣平地最低溫度6.6度，也不會有大範圍的低溫特報。