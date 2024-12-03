7-11咖啡隱藏買一送一優惠又來了，「LINE禮物」本週有限時兌換1+1活動，有熱卡布奇諾、熱精品美式、熱好時經典可可都有買一送一，可寄杯在APP內慢慢喝；全家便利商店則有咖啡買一送一優惠券；星巴克歡慶週年慶，則有指定商品買1送1組合，包括美式、那提、巧克力可可脆片星冰樂買一送一，先線上購買後可一路兌換至聖誕節。
🟡7-ELEVEN
📍APP｜12月2日至12月7日
◾濃萃美式4杯＋巧克力2個210元，7折
◾濃萃拿鐵4杯＋巧克力2個235元，7折
◾大杯精品美式4杯＋巧克力2個350元，7折
◾大杯精品拿鐵4杯＋巧克力2個370元，6.9折
📍門市｜11月27日至12月10日
CITY TEA全品項第2杯半價，可加價哆啦A夢周邊商品，以下舉例換算：
◾珍珠焙火烏龍奶茶第2杯半價，7.5折（原價75元、特價56元）
◾四季春青茶第2杯半價，7.5折（原價35元、特價26元）
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾大杯熱卡布奇諾買1送1，5折（原價55元、特價28元）➡️點此購買
◾大杯熱精品馥芮白買1送1，5折（原價120元、特價60元）➡️點此購買
◾大杯熱精品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）➡️點此購買
◾中杯熱好時經典可可買1送1，5折（原價65元、特價33元）➡️點此購買
🟡全家便利商店
📍APP「優惠趣」｜12月2日至12月6日
◾FMC馥芮白咖啡買1送1，5折（原價40元、特價20元）
◾嵜本鹽之花焦糖奶茶買1送1，5折（原價38元、特價19元）
📍門市｜11月13日至12月10日
◾豆乳紅茶59元，9.1折（原價65元）
◾福爾摩沙紅茶買1送1，5折（原價40元、特價20元)
◾白烏龍茶買1送1，5折（原價40元、特價20元)
🔎點此查詢全台福爾摩沙茶館販售店舖
🟡星巴克
即起至12月12日前，星禮程會員使用星送禮（APP），購買指定經典雙杯組買一送一（二杯需一次領取），單一星禮程帳號贈送每組活動品數量上限為5組（不限送禮物或送自己）。商品兌換期限至12月25日，現在提早囤貨，可以一路喝到聖誕節。
活動指定組合：
◾大杯美式咖啡雙杯組，限定優惠110元 （原價220元）
◾大杯那堤雙杯組，限定優惠135元 （原價270元）
◾大杯巧克力可可碎片星冰樂雙杯組，限定優惠140元 （原價280元）
◾大杯蝴蝶餅可可燕麥那堤+大杯太妃核果風味那堤，限定優惠170元 （原價330元）
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📍APP｜12月2日至12月7日
◾濃萃美式4杯＋巧克力2個210元，7折
◾濃萃拿鐵4杯＋巧克力2個235元，7折
◾大杯精品美式4杯＋巧克力2個350元，7折
◾大杯精品拿鐵4杯＋巧克力2個370元，6.9折
📍門市｜11月27日至12月10日
CITY TEA全品項第2杯半價，可加價哆啦A夢周邊商品，以下舉例換算：
◾珍珠焙火烏龍奶茶第2杯半價，7.5折（原價75元、特價56元）
◾四季春青茶第2杯半價，7.5折（原價35元、特價26元）
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾大杯熱卡布奇諾買1送1，5折（原價55元、特價28元）➡️點此購買
◾大杯熱精品馥芮白買1送1，5折（原價120元、特價60元）➡️點此購買
◾大杯熱精品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）➡️點此購買
◾中杯熱好時經典可可買1送1，5折（原價65元、特價33元）➡️點此購買
🟡全家便利商店
📍APP「優惠趣」｜12月2日至12月6日
◾FMC馥芮白咖啡買1送1，5折（原價40元、特價20元）
◾嵜本鹽之花焦糖奶茶買1送1，5折（原價38元、特價19元）
📍門市｜11月13日至12月10日
◾豆乳紅茶59元，9.1折（原價65元）
◾福爾摩沙紅茶買1送1，5折（原價40元、特價20元)
◾白烏龍茶買1送1，5折（原價40元、特價20元)
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🟡星巴克
即起至12月12日前，星禮程會員使用星送禮（APP），購買指定經典雙杯組買一送一（二杯需一次領取），單一星禮程帳號贈送每組活動品數量上限為5組（不限送禮物或送自己）。商品兌換期限至12月25日，現在提早囤貨，可以一路喝到聖誕節。
活動指定組合：
◾大杯美式咖啡雙杯組，限定優惠110元 （原價220元）
◾大杯那堤雙杯組，限定優惠135元 （原價270元）
◾大杯巧克力可可碎片星冰樂雙杯組，限定優惠140元 （原價280元）
◾大杯蝴蝶餅可可燕麥那堤+大杯太妃核果風味那堤，限定優惠170元 （原價330元）