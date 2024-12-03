我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席柯文哲涉京華城案從9月5日遭羈押禁見至今，傳出檢方預計年底偵結。根據《鏡週刊》報導，柯文哲被押入所不久，就花了3500元向所方申購一台乾電池供電的掌上型電視，除了在裡面不會太無聊外，也能掌握全案進度，且他在裡面看到十二強棒球賽中華隊奪冠，還難掩興奮之情，和同房獄友聊起賽事。《鏡週刊》報導指出，柯文哲被裁定羈押禁見，押票上雖提到禁止通信，可卻沒有註記不可收看電視；而過去柯文哲曾稱自己不愛看電視，因為談話性節目一天到晚都在罵他，可柯文哲入看守所後，就申購一台乾電池供電的掌上型電視，價錢為3500元，該電視可以收看台視、中視、華視、民視、公視等10個無線頻道新聞及綜藝節目。而柯文哲在看守所中也得知中華隊在十二強棒球賽奪冠，平時對於運動賽事沒什麼興趣的他也難掩興奮之情，還和獄友聊起賽事，直誇不簡單。報導指出，對於案情，柯文哲都透過掌上型電視全程掌握，隨時調整應訊策略，且不願詳答最關鍵的金流問題；柯文哲還知道現在沈慶京仍不認罪，且橘子仍在逃亡中，加上還有一群死忠的小草力挺，對他來說還有反敗為勝的可能，因此做好了長期抗戰的準備，甚至打算起訴後到法院一決輸贏。