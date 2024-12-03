我是廣告 請繼續往下閱讀

▲歡慶開心卡推出三週年慶，即起於OPEN POINT雲端開心卡區，開賣7-11「開心卡 3週年典藏卡」。（圖／7-11提供）

▲7-11推出滿額立折優惠，消費每滿滿1000元折100元。（圖／翻攝自7-11）

▲全家APP推出12月壽星優惠，只要在11月21日前加入全家APP會員，並填寫會員生日月份為12月，即可免費獲得大杯特濃美式一杯。（圖／翻攝自全家官網）

年末7-11隱藏優惠來了！去超商、星巴克可別直接結帳，今（3）日起線上APP開賣「三週年典藏開心卡」，每張售價1000元，但額外贈送OPENPOINT 100點（可折抵現金100元），且統一集團旗下品牌幾乎都可使用，包括星巴克、康是美、COLD STONE等，若搭配星巴克買一優惠期間，相當於免5折開喝；並且7-11門市即起使用指定方式結帳，滿千也有立刻折抵100元活動。歡慶開心卡推出三週年慶，開賣7-11「開心卡 3週年典藏卡」，每張售價1000元，送100元OPENPOINT點數，相當於每張卡片可使用1100元，卡片金額無使用期限，不過贈送的100元點數僅到2025年5月31日止，並且開心卡在統一集團旗下品牌皆可使用，包括7-11、康是美、COLD STONE、聖德科斯、21世紀、Semeur聖娜、Mister Donut、星巴克、統一精工-速邁樂加油站等。舉例來說，像是搭配星巴克買一送一優惠期間，使用APP內購買的「開心卡 3週年典藏卡」結帳，相當於單杯免5折開喝！迎接聖誕佳節到來，7-11即起至12月6日前，推出滿額立折優惠：◾使用國泰世華／中國信託／玉山／台北富邦／聯邦／icash pay／icash2.0／橘子支付／PI拍錢包全店指定商品結帳金額滿1000元，立刻折100元◾使用OPENPOINT會員購買全店指定商品結帳金額滿1000元，立贈100點（可折抵100元）滿額立折不可搭配雲端開心卡、提貨卡、商品卡，換句話說若是目前沒有瞄準想購入的東西，就可以購買開心卡，不僅多賺回饋金，且不限於7-11通路使用；不過若是在7-11有瞄準的購物清單，則可以選擇滿額折抵，同樣可滿千折百。全家APP推出12月壽星優惠，只要在11月21日前加入全家APP會員，並填寫會員生日月份為12月，即可免費獲得大杯特濃美式一杯（不限冷熱），贈品需要至全家APP「我的商品」中領取，並於2024年12月31日前兌換完畢，贈品不可轉贈以及共享。此外，壽星還有獨享的單品美式、單品拿鐵、特濃美式、特濃拿鐵買2送1優惠，每位壽星限購2組，符合資格的壽星只要開啟全家APP隨買跨店取頁面，即可看到專屬壽星的案型，優惠期間至2024年12月14前，全家壽星好禮每月定期推出，但贈送品項、優惠不同，生日禮每人每年限領一次，提醒壽星們可別忘記領取好康優惠。