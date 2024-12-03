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法國政府幾乎確定將在本週稍晚垮台，右翼和左翼政黨2日對總理巴尼耶(Michel Barnier)提出了不信任動議。這個最新發展使歐元區第二大經濟體陷入更深的政治危機，投資者立即懲罰了法國資產，人們嚴重懷疑年度預算能否獲得批准。極右派「國民聯盟」(RN)領袖瑪琳雷朋(Marine Le Pen)在國會告訴記者：「法國人已經受夠了」，並表示才剛在9月初成為總理的巴尼耶讓事情變得更糟，必須被換掉。她說：「我們將對政府提出不信任動議。」除非最後一刻出現意外，巴尼耶脆弱的執政聯盟將成為自1962年以來第一個因不信任投票而被迫下台的法國政府。政府垮台將在歐洲中心留下一個缺口，距離美國當選總統川普(Donald Trump)重新入主白宮還有幾週時間，德國也將進入選舉模式。國民聯盟和左翼聯盟國會議員的人數足夠推翻巴尼耶，瑪琳雷朋證實，除了國民聯盟自己的法案之外，她的政黨也將投票支持左翼聯盟的不信任案。這項投票可能會在4日舉行。在巴尼耶2日稍早表示，他將試圖在不經投票的情況下強行通過一項社會安全法案，因為最後一刻的讓步已證明不足以贏得國民聯盟對這項法案的支持，在野黨因此宣布了不信任動議。左翼政黨不屈法國(LFI)國民議會黨團主席帕諾(Mathilde Panot)說：「面對無數次對民主的否定，我們將譴責政府」，「由於巴尼耶政府和馬克宏(Emmanuel Macron)的總統任期，我們生活在政治混亂之中。」法國債券與德國基準債券之間的利差進一步擴大，拋售歐元的速度也加快。自馬克宏在今年6月初宣布提前大選以來，法國CAC 40指數已下跌近10%，是歐盟主要經濟體中跌幅最大的。CAC 40指數2日稍早一度下跌超過1%，最後收盤持平。更多中央廣播電臺新聞