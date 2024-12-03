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洛杉磯湖人隊明星球員Anthony Davis是聯盟中最出色的防守球員之一，但迄今為止他尚未獲得年度最佳防守球員（DPOY）的榮譽。近期在接受《Fox Sports》的Melissa Rohlin訪問時，AD表示，他已經不再將這項獎項作為目標，因為目前的重點是幫助湖人奪得NBA總冠軍。Davis受訪時有些抱怨地說：「我已經不再在意這件事了，但我也不清楚為什麼我還沒有得過這個獎，儘管每年都有人提到我的名字。現在我已經不在乎了，目標是專注於奪冠。」在職業生涯的13年間，Davis曾5次入選NBA最佳防守陣容（3次是一陣）；他曾3度成為聯盟阻攻王，但卻僅在2019-20賽季的年度最佳防守球員投票中獲得第2名。他表示對自己未能獲獎感到困惑，但仍堅信自己的防守實力。「我覺得評價標準總是在變動，有些人因為賽季阻攻最多而獲獎，我也達成過這一點卻沒得獎。是看團隊防守，還是個人防守？我可以切換防守1到5號位，是精英級的護框者，擅長防守擋拆，任何防守需求我都能做到。」Davis受訪時提出了自己對於獎項評選上的質疑。本賽季，在新任總教練JJ Redick的執教理念下，Davis得從LeBron James手中接下更多進攻端的領導責任，目前她場均28.6分11.5籃板2.0阻攻和1.3抄截，正以MVP級表現帶領湖人迎戰挑戰。不過AD也說自己並不會「犧牲團隊數據，來達成個人數據」，如果為了拿到MVP而硬要砍30分，導致球隊最終輸球，這不是他所希望的。