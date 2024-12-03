我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席柯文哲涉京華城案從9月5日遭羈押禁見至今，傳出檢方預計年底偵結。根據《鏡週刊》報導，柯文哲並非被羈押在「名人套房」忠三舍，而是在俗稱「保護舍」的孝一舍二人房，知情人士透露，「保護舍」是資深所方人員對孝一舍的暱稱，大多關押身分特殊人士，以免發生「非人道待遇」。《鏡週刊》報導指出，土城看守所包括忠、孝、仁、愛、信、義、和、平八棟監舍，其中以忠、孝二棟舍房最為特殊，前總統陳水扁過去因國務機要費等案遭羈押禁見，就是被關在忠三舍，而前行政院祕書長林益世先前也是被押在忠三舍，也因此忠三舍被視為「名人套房」；不過因忠三舍位於頂樓，夏天酷熱難耐，冬天寒冷刺骨，環境惡劣。知情人士透露，柯文哲所住的孝一舍，被資深所方人員暱稱為「保護舍」，關押的大多是身分特殊人士，以免人犯關押期間遭「非人道待遇」，甚或爆發案外案。報導指出，柯文哲之所以沒被關「名人套房」，是因為忠棟舍房早已人滿為患，如果執意把他押進忠三舍，2坪大小的舍房恐擠成三或四人房，加上柯文哲曾參選總統，通常獄方會挑選白領犯罪者為室友，因此才將柯文哲安排押在孝棟舍房一樓的孝一舍，其同房獄友是沒有暴力傾向的詐欺案車手。