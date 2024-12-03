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美國新當選總統川普還沒上任就放話對要加徵關稅，最新談話威脅金磚國家若敢去美元化，加徵關稅至100%，美元指數反彈，人民幣續弱，日圓在預期可望升息下，升破150，新台幣兌美元今（3）日早盤以32.59元、升值0.8分開出後，也抵不住美元買盤，又回貶破32.6元，並下探32.64元，貶值4.2分。美元指數反彈，一度來到106.48，亞洲主要貨幣兌美元升貶互見，其中日圓在市場押注12月將再升息之下，升破150，一度來到149.078兌1美元，今日早盤在149.493至149.932之間震盪，韓元則從1405.45回升至1399.44兌1美元，目前在1399.5附近盤整，而離岸人民幣早盤一度貶到7.2904兌1美元，目前在7.2868附近。至於新台幣兌美元今日早盤以32.59元、升值0.8分開出，雖然台股開高走高，但新台幣仍不敵買匯壓力，隨後止升回貶，並貶破32.6元，下探32.64元，貶值4.2分，目前在32.633元盤整。