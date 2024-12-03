我是廣告 請繼續往下閱讀

總統賴清德就任後首度出訪，日前在過境夏威夷之際，與美國眾議院前議長裴洛西等政要通話。對此前立委邱毅表示，賴清德過境美國受到冷遇，不准他踏上美國本土，但在夏威夷見不著重要角色，篤定被各方嘲笑，總得找個枱面上人物通話，卻找了裴洛西通話，而她是川普最痛恨的人，川普第一次當總統，裴洛西就在眾議院彈劾他兩次，強調川普是睚眦必報的這真小人，賴清德這回完蛋了，「這篤定要跟川普結仇了！」「賴清德急中生錯，他完蛋了！」邱毅說，賴清德過境美國受到冷遇，不准他踏上美國本土，只同意他過境夏威夷和關島，賴清德到了夏威夷，沒什麼人願意搭理他。眼見蔡英文高調訪加拿大，年底還準備訪美，「他真是急了，的確是人比人氣死人」。邱毅說，賴清德在夏威夷見不著重要角色，篤定被各方嘲笑，總得找個枱面上人物通通電話，代表他還有些份量，努力了半天找到誰通話？謎底揭曉，是美國眾議院前議長裴洛西，雙方通了近20分鐘的電話。邱毅表示，總算是聊勝於無，問題是政治上看問題，不能撿到籃𥚃都是菜，有時候反而存在負效果。賴清德找裴洛西通話，就是典型的例子。邱毅指出，裴洛西是川普最痛恨的人，川普第一次當總統，裴洛西在眾議院彈劾他兩次，雖然沒通過，羞辱效果達到了。而川普到眾議院做國情報告，裴洛西當面把他報告書撕得粉碎，理由是「通篇都在說謊」。邱毅說，川普最恨裴洛西，稱她為「老妖婦」、「老巫婆」，原本提名的司法部長蓋茨說要替川普報仇，他指的頭號對象就是佩洛西。最後邱毅說，而賴清德到夏威夷，竟然找裴洛西通話，這篤定要跟特朗普結仇了，特朗普是睚眦必報的真小人，賴清德這回完蛋了，現在不僅只「疑賴論」，應該是「仇賴論」了。