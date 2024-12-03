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▲柯震東的粉絲遺失錢包後心情不好，社群網站上的留言卻被他注意，而且親自承諾得獎會送她新的，確實說到做到。（圖 ／摘自IG）

▲柯震東得到本屆金鐘獎迷你劇集／電視電影男配角獎，演藝事業又攀上新高峰。（圖／NOWnews攝影中心）

以《不夠善良的我們》在金鐘獎拿下迷你劇集／電視電影男配角獎的柯震東，得獎後兌現承諾，送一位遺失錢包的粉絲新的錢包，還附上簽名照與小字條，讓粉絲直呼：「說到做到的男人，我愛他一輩子！」透過社群網站的盛行，粉絲與偶像直接溝通的機會越來越多，但有溫度的互動更能抓住粉絲的心。本屆金鐘獎入圍名單公布當天，柯震東自然接到廣大影迷捎來的祝賀，其中有一位女性影迷0410._.ss寫道：「寶寶加油，但我錢包丟了我可能更需要加油。」柯震東當下回應她：「得獎幫妳買個新錢包。」這位粉絲本來以為只是開開玩笑，講過就算了。想不到柯震東真的獲獎，也真的在得獎後一週之內留言問她：「妳喜歡什麼款式....」她驚喜回答：「你買的我都喜歡。」近日她終於收到柯震東經紀公司寄來的新錢包，開心在社群網站上發布圖文，表示當初錢包不見心情糟透，才會在柯震東的發文下面亂留言，沒想到就這樣被他回應，而且他還說到做到，大讚：「真的很值得大家喜歡。」自己也會繼續支持他。除了用心記住對於粉絲的承諾外，柯震東還留言叮嚀：「雖不貴重！但不要再掉錢包了！因為我覺得你會變很有錢。」透過祝福的方式來提醒，比單純的只是要她小心，更讓人看了開心，也難怪他在演藝之路上雖然有過些風風雨雨，欣賞他的人依舊對他支持到底。