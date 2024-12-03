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台中市發生師生衝突隔天老師報警、警察進校園將小學生抓走的離譜事件，市長盧秀燕昨天怒指此事為錯誤教育示範、老師非常不適任，不滿她發言的網友灌爆臉書。遭炎上的盧秀燕今天列席議會前，主動表示自己話講得太快、太早下結論，「我必須向這位老師致歉」、「現在教孩子其實並不容易」，但關於警察進校園將人帶走這事，「大家在法律知識上可能容有不足的地方」。針對昨天的發言爭議，盧秀燕今（3）日上午受訪時說，「現在教孩子其實並不容易，教孩子的過程中，老師有辛苦的地方，有時候用盡方法心力交瘁，我完全可以理解」。接著她說昨天表示老師不適任，「我覺得我講得太快了、太早下結論，我必須向這位老師致歉」，對於這件事前因後果有什麼辛苦的地方，她必須理解。不過，大家對於法律要有更好的認知，因為《兒少權益法》、《少年事件處理法》有非常嚴謹規定，孩子當下並非現行犯，且法律規定必須由法定監護人或家長要陪同，「孩子們在學校裡面就這麼被帶走，完全違法」。她強調這事突顯大家法律知識的不足，將請教育局訂出SOP。最後她說，知道大家都很辛苦，「孩子辛苦、老師辛苦、家長辛苦，這個孩子心裡還是有很大的陰影跟創傷，教育局會加以輔導」。