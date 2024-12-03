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台中市議員質詢時揭露，台中某國小六年級學生拿樂樂球棒揮打老師，疑似態度不佳最終選擇報警處理，2名警進入校園帶走學生做筆錄，對此，台中市長盧秀燕震怒批是「最壞的教育示範」。但律師桂祥晟感嘆，法律已經沒收了老師懲戒權，「老師沒有任何防禦自己的法律上能力，只能報警！」桂祥晟在練書粉專發文表示，如果今天一個國小老師被學生威脅了、遭受危害了，這有沒有可能發生？大家以為國小高年級的男生都是可愛小動物嗎？「當意識到體制不會保護你，甚至不會支持你伸張個人權益，那麼便只剩下兩個選擇就是離開或者平庸。」桂祥晟說，法律已經沒收了老師懲戒權了，老師沒有任何防禦自己的法律上能力，所以怎麼辦？「只能報警啊！」但他相信，老師報警這件事，絕對是很掙扎的，因為校方高層意見一定很多，也會把受害老師貼上難搞的標籤。桂祥晟批，盧市長卻以政治力干預，懲處了承辦的員警，認為警力怎麼可以隨意進入校園？「這代表什麼？老師以後被學生欺負，只能回家抱著棉被哭啦！」至於學生有行為偏差或課業荒廢的行為都是小事，老師都不要管！學生要不要上課隨便，保命要緊。在台中被人拿球棒圍毆到顱內出血昏迷失憶，對方一毛錢不付，坐個3年、4年牢就出來了。桂祥晟說，更何況學生道歉，老師就得要原諒？今天老師體罰或是當眾訓誡學生，被學生提告傷害或公然侮辱，「學生跟學生家長會不會原諒老師呢？不會」。「教學現場不是你死就是我活，今天你不弄死學生，學生就會弄死你。今天老師原諒學生，事情就落幕了嗎？」學生家長明天就會找議員，議員會來質詢教育局、質詢校長，指桑罵槐東嫌西嫌，最後想盡方法弄走老師，萬分悲哀。