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台中市某國小體育老師今年3月時與小六學生發生衝突，遭學生持樂樂球棒攻擊，事後雖有道歉，可老師隔日依舊報警，員警也進入校園帶走學生做筆錄。對此，台中市長盧秀燕昨日痛批該名教師「不適任」，引起教師界一片譁然，盧秀燕臉書也遭到灌爆，網友留言質疑「為什麼老師被打、學生道歉就要原諒？」一名教師更留言稱，「看過很多『我們都道歉了還要怎麼樣』的學生（家長也很多），最後只能看著孩子越走越偏，卻再也沒勇氣、沒立場拉他一把。」盧秀燕昨日震怒表示，孩子道歉已知錯，老師卻不放手執意報警，是非常錯誤的示範，為不適任教師，且孩子去派出所時沒有大人作伴，「任何人都可以這樣把你的孩子帶走嗎？」要求教育局重辦重懲，專案報告檢討，該區督學一併檢討。不過，盧秀燕臉書遭到炎上，民眾質疑「為什麼學生打老師結果老師被處罰？」、「以後毆打老師的學生一律轉介市長辦公室」、「學生道歉老師一定要原諒，不原諒就是最壞示範？請市長去當老師，給普羅大眾一個最好的示範。支持報警的老師！」還有老師沉痛留言，「現行教育法規保護學生，老師長期在校園中處於劣勢，抄課文、晚下課、糾正學生都可能被投訴，還願意管教的老師，也是最常被投訴的一群。不幸遭學生家長誣告，就算證明了清白，最後也只能吞下。」老師說，「我看過很多『我們都道歉了還要怎麼樣』的學生（家長也很多），最後只能看著孩子越走越偏，卻再也沒勇氣、沒立場拉他一把。老師願意原諒，願意放下，是因為我們還對教育抱持一絲希望。希望市長能保護老師的『授教權』，在面對極少數「霸王龍」等級學生家長的狀況下，還能以司法捍衛自身人權及尊嚴，謝謝」。