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位於日本東京銀座的「香奈兒銀座店」在當地時間2日傍晚傳出火災意外，裝飾在外牆的巨大耶誕蝴蝶結因不明原因起火燃燒，不少民眾看到還以為是特意製造的效果，沒想到是真的燒起來。消防人員趕到現場時，火勢已經熄滅，所幸無人傷亡。綜合日本媒體報導，事情發生在位於東京中央區銀座３丁目的「香奈兒銀座店」，在當地時間6點45分（台灣時間5點45分）左右，香奈兒銀座店1樓至2樓之間掛著的巨型蝴蝶結耶誕裝飾突然冒煙起火，櫥窗也被濃煙燻黑。現場員工表示，當時打開燈飾的電源開關後，蝴蝶結耶誕裝飾就突然起火燃燒。從現場的影片可以看到，蝴蝶結裝飾正在燃燒並冒出黑煙，員工立即取出手持滅火器，試圖自行將火焰撲滅。東京消防廳接獲通報後，隨即派遣人員前往救火，不過消防人員到達時，耶誕樹上的火勢已經熄滅，燃燒處一片焦黑。目前警察和消防部門正在調查起火原因，釐清火災是因燈飾裝置本身的電氣問題所引起，還是其他外部因素導致。由於事發地點就在銀座車站附近，周邊有許多精品店林立，這起火災發生後隨即引發騷動，當下也有不少民眾拿出手機拍下驚悚瞬間。部分在店內逛街的民眾表示，當時逛到一半時失火，「大家都被疏散到外面」、「還好火不大，15分鐘後成功被請回來結帳，獲得口罩跟水」。還有民眾表示，因為火勢只出現在裝飾上，還以為是燈飾效果，沒想到真的是火災。