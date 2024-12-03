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▲賴清德出訪太平洋友邦，今日抵達馬紹爾。（圖／總統府提供）

▲賴清德抵達馬紹爾，馬國總統海妮熱情迎接。（圖／總統府提供）

總統賴清德出訪友邦之旅，離開夏威夷後，第二站於當地時間3日中午來到馬紹爾群島，據了解，在總統專機抵達前，原本馬紹爾碰到大雨，所幸總統團抵達時刻風雨暫歇，馬國官員於機場歡迎時候還笑稱賴清德是福星。總統賴清德於台灣時間30日下午啟程出訪南太平洋友邦，首站過境美國夏威夷，待了2晚後，啟程馬紹爾群島，並於當地時間3日中午抵達，並由馬國總統海妮（Hilda C. Heine）出面接機。據了解，在總統團專機抵達前2小時，先有一架聯航U A154於降落時遇上暴風雨，飛機盤旋六圈最終放棄抵達改降落瓜佳蓮環礁；所幸，總統團抵達時刻風雨暫歇，在他走下機梯時還短暫放晴，順利降落且完成馬國歡迎儀式。馬國官員於機場歡迎時候笑稱賴清德是福星，並解釋在馬紹爾雨水代表好兆頭。馬國全島只有一條主幹道，在賴清德抵達後，沿途有民眾懸掛中華民國國旗與揮國旗歡迎。