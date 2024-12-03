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民眾黨黨主席柯文哲涉京華城弊案遭羈押禁見，創黨元老朱蕙蓉上週以證人身分前往北檢後，連上多個政論節目提及約談狀況，引發黨內部分人士不滿，與立院黨團辦公室主任陳智菡隔空互槓。朱蕙蓉昨則在政論節目爆料陳智菡忘記繳黨費，根本不是黨員。對此，陳智菡今（3）日回應，「我確實是合格、有效的黨員，我絕對有交黨費。」 希望黨內同志不要讓這件無聊小事模糊焦點。民眾黨創黨元老朱蕙蓉因在政論節目上，直言柯文哲「死定了」，引發小草不滿，有黨代表候選人就具名檢舉她的行為傷害民眾黨，中評會進而約談朱蕙蓉。朱蕙蓉對中評會的約談亦表達強烈不滿，揚言若他們恣意妄為，不排除跟丈夫一起退黨，並痛批民眾黨淪為一言堂。由於陳智菡在過程中也發文批評「民間友人」上節目造謠，兩人也開始隔空互槓；不過，陳智菡昨強調，雖然檢舉朱的人很多，但都跟她無關。朱蕙蓉則再上節目，驚爆陳智菡無法檢舉她，是因為忘記繳黨費、根本不是黨員。陳智菡今受訪時強調，自己是合格的有效黨員，也絕對有繳黨費。「身為一個台灣民眾黨的黨員，對於黨所有的理念支持，所有應盡的權利義務，只會多、不會少，就跟我們在座所有夥伴一樣。」她並指出，只要是認同台灣民眾黨的黨員，相信大家都不會讓這件無聊的小事來模糊焦點。黨秘書長周榆修也出面證實陳智菡合格黨員的身分，他並嘲諷「看起來民眾黨怎麼會是一言堂？」前後期同事每天晚上在政論直播生龍活虎，民眾黨讓政論節目的產值那麼高，顯見不是一言堂。