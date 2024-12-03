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▲孫可芳自己帶娃很崩潰。（圖／嬰兒與母親雜誌）

▲孫可芳認為睡前的親子時光是最幸福的。（圖／嬰兒與母親雜誌）

孫可芳和劉冠廷婚後剛迎來兒子小太陽的出生，對孫可芳而言，育兒生活是一部懸疑驚悚溫馨搞笑片，她表示從沒想過照顧寶寶會這麼累，還曾因為太累抱著劉冠廷大哭，有次甚至在幫兒子洗屁股時洗到滿身血，本來以為是兒子受傷，結果才發現是自己的手刮到洗手台流血了，讓她瞬間哭到絕望。因為孫可芳與劉冠廷的家人都不在台北，所以小孩都是自己帶，加上那段期間又忙著搬家，蠟燭兩頭燒，孫可芳曾懷疑自己不適合當媽媽，有次幫兒子洗屁股，結果幫寶寶洗完屁屁之後，一把小太陽放回尿布台，就發現寶寶身上、尿布台都是血，就連她自己的手、身上也沾滿了血。「我想說怎麼會這樣子？怎麼會有血？」以為自己把小太陽弄傷而急哭的孫可芳，一邊哭一邊對小太陽說對不起，一邊仔細檢查小太陽身上哪裡受傷。後來才發現是自己的手刮到洗手台受傷流血了，但當下抱著寶寶的她，完全不會痛，只擔心是不是把寶寶弄傷了。「那時候真的嚇死，想說怎麼辦？我真的完蛋了，我真的不適合當媽媽！」孫可芳那時候每天都上網看大家怎麼育兒，但越看越傷心，因為她每次看都覺得大家都好會顧小孩，都是好媽媽，但自己卻怎麼做都做不好。後來，她決定不看了，因為上網看很多各種不同的意見，也不知道什麼是對的，不如有問題就去問醫生，放過自己，不再去跟其他媽媽們比較。