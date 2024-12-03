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▲知本老爺宣布將於2025年2月10日至8月31日啟動全新「改裝計畫」，預計9月1日以嶄新風貌回歸。（圖／知本老爺提供）

▲知本老爺酒店提及，本次改裝將以創新設計與永續發展為核心，導入先進的綠色建材與減碳技術，自助餐廳以及公共空間也將帶來全新升級。（圖／知本老爺提供）

▲台東紅葉谷綠能溫泉園區將於12月6日舉辦「紅葉光輝．點亮傳承之光」聖誕樹點燈儀式。（圖／台東紅葉谷綠能溫泉園區提供）

營業已經32年的知本老爺酒店將暫停營業！知本老爺宣布將於2025年2月10日至8月31日啟動全新「改裝計畫」，預計9月1日將以嶄新風貌回歸。知本老爺聲明，改裝計畫施工期間全館將暫停營業，不對外開放，而知本老爺酒店住宿券、泡湯券、餐券等使用期限將延展7個月，以保障所有消費者權益不受影響。知本老爺酒店經營32年，，喜迎32週年之際，知本老爺酒店提到，疫後觀光市場暢旺，政府積極推動花東旅遊，交通部前瞻建設雙軌電氣化工程案更將於116年完工，交通時程縮短可望助攻東部觀光產業。知本老爺酒店屹立台東32年間，帶給無數旅人滿滿回憶，為持續強化市場競爭力，著手此次裝修計畫，以期嶄新氣象迎賓，持續穩居東台灣第一的五星級酒店領導地位。知本老爺酒店提及，本次改裝將以創新設計與永續發展為核心，導入先進的綠色建材與減碳技術，除機水電工程重置翻新外，，讓旅客及員工共享舒適友善的環境。，提供家庭旅客更豐富的育樂享受，實現全齡共樂的度假氛圍。知本老爺總經理劉祖寧表示，裝修階段將以不同形式與大家相見。為期六個多月的裝修期間，計畫攜手老爺集團旗下姊妹飯店合作，將獨具特色的台東風情推廣至各地與旅客相見。此外，也正計畫期間限定的露營活動，提供旅客接近自然、不同以往的度假體驗。知本老爺再次聲明，為提供旅客最佳度假品質，搭上全台瘋棒球熱潮，同樣在台東的紅葉谷綠能溫泉園區，則宣布將於12月6日舉辦「紅葉光輝．點亮傳承之光」聖誕樹點燈儀式，邀請延平鄉鄉長、各村村長、紅葉國小校長與學生、武陵國小校長、桃源國小校長、過去1968年紅葉少棒球隊的成員邱春光，以及花蓮新城練習曲胡文偉教練共同參與，攜手迎接這場充滿溫暖與分享精神的聖誕活動。此次聖誕樹設計主軸，以紅葉少棒為核心精神，運用鄉內各國小汰換的棒球、球棒、手套等，打造出獨一無二的棒球聖誕樹。紅葉谷綠能溫泉園區營運長孫薈茹表示，此次聖誕節的點燈活動，紅葉谷綠能溫泉園區希望與延平鄉民攜手，在分享溫暖與愛的同時，重拾紅葉少棒的輝煌記憶，並注入全新活力。紅葉谷的尋星廚房也攜手各村部落媽媽，設計出充滿地方特色的「尋蹤．延平的舌尖秘境」餐宴；並推出「捐贈棒球．逐造夢想」公益活動，12月6日起至12月31日，遊客只要捐贈棒球6顆、棒球手套、球棒，即可免費享受紅葉谷溫泉戲水。捐贈的棒球物資將全數贈予延平鄉內的各個國小，作為孩子們在未來體育發展的實用資源。