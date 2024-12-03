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洛杉磯湖人今在客場交手明尼蘇達灰狼，此戰湖人在進攻端卡彈，Anthony Davis與「詹皇」LeBron James都相繼熄火，兩人合計僅拿下22分，僅靠著D'Angelo Russell撐起進攻火力拿下全隊最高的20分，反觀灰狼全隊5人得分上雙，終場灰狼便以109：80擊敗湖人收下2連勝。首節「詹皇」就熄火5投僅1中攻下2分，靠著Russell與Davis合計攻下13分緊咬比分，首節打完湖人以20:22落後，次節灰狼火力全開打出34:24攻勢，上半場結束灰狼取得56:44領先。進到第3節湖人防守加壓，靠著Davis多次在防守端做出貢獻，讓灰狼單節僅拿下23分，但來到末節灰狼不給湖人反撲機會，灰狼在最後4分鐘僅讓湖人攻下5分，將分差一舉拉開至29分，終場就以109:80戰勝湖人。湖人「詹皇」本場正負值為-28是兩隊最差，全場16投僅4中、三分球4中0，拿下10分、8籃板、4助攻，Davis則是14投4中、三分球2中0，拿下12分、11籃板、5助攻。值得一提今Russell拿下20分是全隊最高，且本場投進4顆三分球，讓他生涯三分總數突破1500顆。灰狼Julius Randle則是攻下全隊最高的18分、Mike Conly則是正負值為+21是全場最高，攻下9分、6助攻、3籃板，Rudy Gobert則是拿下17分、12籃板、正負值為+17。