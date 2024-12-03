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▲米塔莉亞和詹姆斯為了移居印尼爭執不斷。（圖／TLC）

TLC 旅遊生活頻道經典愛情真人實境秀《離開美國結婚去》（90 Day Fiance: The Other Way）全新一季熱鬧回歸，6對跨國佳偶以為遇見彼此就是幸福的開始，卻沒料到相處後才是考驗的開始，其中有真人版芭比與肯尼之稱的夏卡娜與薩波，在同居後才發現彼此不為人知的祕密，包括男方竟然是連整形款式都要干涉的控制狂。現年33 歲的詹姆斯（James）來自美國，擔任家族企業的電梯技術員，目前與來自印尼的米塔莉亞（Meitalia）結婚約兩年半的時間，而兩人也依循印尼「夫唱婦隨」的婚姻習俗，婚後便定居於美國。隨著滯留在美國的時間漸長，米塔莉亞的健康狀況每況愈下，喉嚨甚至長了腫塊，嚴重到難以吞嚥；丈夫長時間工作更加深她身在異鄉的孤獨感，僅能靠寵物狗排解鄉愁。心疼老婆的詹姆斯於是決定先讓米塔莉亞返鄉，自己隨後再跟上移居印尼。眼看離開美國的日子逼近，詹姆斯因為放不下家族間的情感與事業，遲遲未向家人提起移民的計畫；米塔莉亞則擔心公婆會將她視為「拐走他們兒子的壞人」，導致夫妻倆爭吵不斷。就在返回印尼的前一天，米塔莉亞意外從旁人口中得知，詹姆斯根本不想要孩子，與交往前的承諾截然不同，就在米塔莉亞準備搭機返回印尼的幾個小時前，詹姆斯更坦承自己尚未決定何時飛往印尼，這一切都讓米塔莉亞擔心，詹姆斯會不會只是開出一張空頭支票，在她離開後便會放她鴿子、取消整個計畫。除了多對新加入節目的成員外，上一季登場的俊男美女組夏卡娜（Shekinah）與薩波（Sarper）將同步回歸。住在土耳其的薩波自豪地稱自己的床是「伊斯坦堡最多人造訪的景點」，甚至還會蒐集酒瓶來紀念每位床伴的到訪。薩波超過2千500人的風流史，令遠在美國的夏卡娜極度不安，她要求身為私人教練的薩波不得再指導女學生，不料這樣的要求相當於斬斷他九成的收入來源。同時，男方也開始限制夏卡娜在洛杉磯的社交生活，甚至要求夏卡娜的隆鼻樣式要由他來設計，因為他才是一直欣賞「成品」的人。種種的互相控制，讓兩人不禁懷疑，這段長時間的遠距離磨合，究竟能否引領他們走向一段美滿的關係呢。《離開美國結婚去》每星期五晚間9點，TLC旅遊生活頻道播出。