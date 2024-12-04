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▲內部設計完全是細節控的天堂，生動又寫實的場景，隨手一拍都很像電影海報。（圖／NOWnews拍攝）

▲從天花板上懸吊著的各文件紙張，每個生動的場景布置，都能拍出質感大片。（圖／NOWnews拍攝）

▲倫敦魔法飛行，可以乘坐掃帚飛翔在泰晤士河上，展開未知的魔法飛行。（圖／NOWnews拍攝）

▲解謎過關之後還有拍貼獎勵，並且提供超用心的道具裝扮。（圖／NOWnews拍攝）

信義區近期出現全新的爆紅拍照打卡點，可以帶你穿越時空，進入19世紀的倫敦，體驗一場充滿神秘感的解謎探險！今年聖誕限定，推出了一個結合解謎、拍照、歷史元素的全新解謎場景，不只外觀吸睛，讓不少民眾搶拍照，滿滿的排隊人潮，就知道裡面有多精采！近年大型解謎遊戲風行，知名茶飲品牌「茶裏王」，即日起在台北時代百貨2F夢廣場也加入了沉浸式遊戲體驗，以維多利亞時代的倫敦為背景，結合建築元素和復古街燈為設計靈感，營造出霧氣瀰漫的街頭氛圍。提到內部設計，這裡完全是細節控的天堂！華麗的吊燈、刻著木紋的壁爐、還有從天花板上懸吊著的各文件紙張，每個角落都可以當背景，拍出一堆質感大片，隨手都很像電影海報，吸引超多人來蒐集各種適合打卡的超美拍照點。除了體驗室內解謎之外，還有倫敦魔法飛行，可以乘坐掃帚飛翔在泰晤士河上，穿越倫敦一個個全世界知名的地標，展開未知的魔法飛行。不只是打卡拍照，還設有精彩的解謎遊戲，要給民眾免費體驗，精緻的場景細節，以及具紀念價值的解謎卡，讓你來場貨真價實的霧都探險，甚至過關之後居然還有拍貼獎勵，超級用心的主辦單位，還提供道具裝扮，幫你把神秘又有趣的聖誕回憶記錄下來，不少民眾排隊體驗後，都直呼「有趣又精彩、超值得！」，還不知道聖誕要跟好朋友去哪裡玩嗎？快點揪團一起破關打卡，記錄最值得留念的2024聖誕吧！