Popovich復原良好有望近期回歸執教！聖安東尼奧馬刺總教練Gregg Popovich，現年已經75歲，是NBA歷史上年齡最大的教練，日前球團透露出現輕度中風狀況，因此將缺席馬刺比賽。今（3）日傳出好消息，有美國媒體報導指出，Gregg Popovich的恢復狀況良好，有望近日回到板凳席執教，不過正式復出時間仍未定。
馬刺戰績略有起色 Popovich狀況好轉
Gregg Popovich在馬刺執教長達29年，打造出獨特的團隊球風，總共率隊拿下1390勝，是聯盟史上勝場數最多的教練，並且在任教期間，5度幫助馬刺拿下NBA總冠軍。日前傳出有健康問題後，馬刺球團透露，是輕度中風，但已經開始復健計畫，預計將會完全康復。
美國媒體《The Athletic》的記者Sam Amick報導指出，Gregg Popovich的健康狀況逐漸好轉，且球隊仍然希望他可以回到板凳席執教，不過相關人士指出，目前正式復出的時間還未定，且回歸後也不會馬上執教。
馬刺主帥的位置現由Mitch Johnson暫代，目前戰績11勝9敗超出預期，位列在附加賽位置，且前2名分別是洛杉磯湖人、丹佛金塊，後1名則是明尼蘇達灰狼，在競爭激烈的西區獲得不錯成績。
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Gregg Popovich在馬刺執教長達29年，打造出獨特的團隊球風，總共率隊拿下1390勝，是聯盟史上勝場數最多的教練，並且在任教期間，5度幫助馬刺拿下NBA總冠軍。日前傳出有健康問題後，馬刺球團透露，是輕度中風，但已經開始復健計畫，預計將會完全康復。
美國媒體《The Athletic》的記者Sam Amick報導指出，Gregg Popovich的健康狀況逐漸好轉，且球隊仍然希望他可以回到板凳席執教，不過相關人士指出，目前正式復出的時間還未定，且回歸後也不會馬上執教。
馬刺主帥的位置現由Mitch Johnson暫代，目前戰績11勝9敗超出預期，位列在附加賽位置，且前2名分別是洛杉磯湖人、丹佛金塊，後1名則是明尼蘇達灰狼，在競爭激烈的西區獲得不錯成績。