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Popovich復原良好有望近期回歸執教！聖安東尼奧馬刺總教練Gregg Popovich，現年已經75歲，是NBA歷史上年齡最大的教練，日前球團透露出現輕度中風狀況，因此將缺席馬刺比賽。Gregg Popovich在馬刺執教長達29年，打造出獨特的團隊球風，總共率隊拿下1390勝，是聯盟史上勝場數最多的教練，並且在任教期間，5度幫助馬刺拿下NBA總冠軍。美國媒體《The Athletic》的記者Sam Amick報導指出，馬刺主帥的位置現由Mitch Johnson暫代，