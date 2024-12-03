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洛杉磯湖人今（3）日以80:109不敵明尼蘇達灰狼，Anthony Davis與「詹皇」LeBron James雙雙熄火，兩人合計僅拿下22分是落敗主因。此戰湖人只拿80分更寫下本季新低，此外，據NBA官方統計，「詹皇」近10場比賽發生多達51次失誤，場均失誤5.1次，且在近6戰中三分命中率僅有10％。本場比賽James狀態低迷，全場出戰30分鐘，16投僅4中、三分球4投0中、罰球4中2，拿下10分、8籃板、4助攻、發生多達6次失誤、正負值為全場最低的-28。近10戰湖人繳出5勝5敗戰績，勝率5成，但James狀態不佳，失誤總數合計多達51次，分別為11月16日的7次、11月17日的6次、11月20日的4次、11月22日的4次、11月24日的6次、11月27日的5次、11月28日的5次、11月30的5次、12月2日的3次，與今晚的6次失誤，場均失誤達5.1次。值得注意的是，「詹皇」目前已經連續19次三分出手都沒進，距離聯盟歷史紀錄還差6次，聯盟紀錄保持人為現在效力夏洛特黃蜂的Grant Williams的連續25次三分出手落空。不過，本季只要James拿下大三元，湖人最終都贏球。