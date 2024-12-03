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▲布蘭妮（左）和山姆有簽婚前協議，因此山姆無法分走不蘭妮的財產，只能帶走個人衣物與車子，兩人離異算是分得乾乾淨淨。（圖 ／美聯社／達志影像）

▲山姆在演藝圈發展主打「猛男」形象，社群網站上很多展露身材的照片。（圖 ／摘自IG）

早已不是「小甜甜」形象的布蘭妮，近日接到43歲生日大禮：她與小13歲猛男前夫山姆的離婚正式生效、合法取回單身身分，而且因為兩人當初有簽婚前協議，山姆完全沒辦法分走她的半毛錢，只帶走自己的衣物與車子。儘管如此，兩人已經各有新的感情，也沒有要隔空交火，算是在近來一堆娛樂圈夫妻分得不算愉快之外，蠻難得的例外。布蘭妮的人生比起不少人都要戲劇化，從全球青少年迷戀的偶像「小甜甜」，到言行失控、甚至在鏡頭前崩潰，以至於被大家嘲弄、視為「惡女」的代表，或是懷疑她精神狀況有異，最後被法庭判定由父親傑米監管她的人生與財產，慘到想要生小孩都被逼裝避孕器，一點自由都沒有，10多年後、風向大轉變，她才能重新取回所有自由。這段期間之中，山姆陪了她好幾年，她也一度認為彼此可以天長地久，才會在兩年前於自己家中高調舉辦婚禮，沒想到嫁得很風光，婚姻的壽命卻只有一年。也可能是因為布蘭妮有太長的時間無法自由動用自己的收入，她還知道結婚前不能昏頭，一定要簽婚前協議保障自己的財產，山姆才會連他的一毛錢都帶不走。而山姆為了在好萊塢發展演藝事業、不便與前妻鬧翻壞了形象，至今提到布蘭妮都還沒有真的口出惡言，布蘭妮算是在離婚事件中安全下莊。但她目前的緋聞男友保羅索利斯惡名昭彰，早先和妻子沒有完全離異，還有犯罪的案底，大家都替布蘭妮擔心，她卻沒有徹底和他切割，依舊維持有一搭沒一搭的關係，旁人再為她心急，也愛莫能助。