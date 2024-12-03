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魔法世界也得遵守現實的法律！日本東京哈利波特影城於去年推出一款紀念商品「葛來分多之劍」，由於這把不銹鋼製的劍長達86公分，違反了日本的《槍炮刀劍類持有等取締法》，民眾未經特殊許可持有這把刀可能已經犯法。日本警方今年11月通知東京哈利波特影城，目前這款「葛來分多之劍」已經宣布全面召回並暫停販售。根據《衛報》報導，這把售價3萬日圓的「葛來分多之劍」，自2023年5月至2024年4月期間目已經賣出350多把，但日本警方似乎直到最近才意識到其存在可能的違法行為。日本的《槍炮刀劍類持有等取締法》訂定於1958年，對民眾持有武器祭出嚴格限制，即使是儀式用劍也需要註冊，但是在日本涉及使用武士刀攻擊的事件仍然時有所聞。對於產品存在非法爭議，華納兄弟已經宣布全面召回，並承諾全額退款，在線上商城和實體店面皆已暫停販售「葛來分多之劍」。東京哈利波特影城於2023年6月16日開幕，以重現哈利波特電影的經典佈景為特色，被譽為世界上最大的室內哈利波特景點。