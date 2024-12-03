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台積電創辦人張忠謀近日出版自傳下冊，揭露他回台後創辦台積電的秘辛，資深媒體人陳文茜說，事實上，張忠謀在已故前總統李登輝剛上台時，頗不被看好，張忠謀回答問題，還惹得李登輝「不屑眼光」，之後的5年，外界都竊竊私語，張忠謀完了，這是張忠謀人生最低潮時期。陳文茜2日在節目《TVBS文茜的世界財經周報》說，1998年李登輝繼任總統，張忠謀當時是工研院院長，但一路當張忠謀後盾的經濟部前部長李國鼎也已失勢多年，李登輝當時不知道工研院的任務，問了張忠謀，有沒有跟中研院合作、有沒有看論文，張忠謀回答，「我是要與產業結盟，看論文要幹什麼？」惹怒李登輝。陳文茜說，後來的5年，張忠謀開始倒楣，在5年內辭職3次，被逼著從工研院長下台，去做沒有實權的董事長；甚至當他被說要砍薪水時，張忠謀直接回應一句話，「我替國家省錢，我不要錢。」但張忠謀在自傳中卻對此沒有多加描述。陳文茜也提到，當時還有一人極力反對張忠謀，也就是前副總統陳誠之子陳履安，陳履安當上經濟部長後，質疑張忠謀是美國來的，反對張忠謀擔任工研院長，也反對張忠謀創辦台積電，認為政府投資都會泡湯，現在看起來實在很難想像，當時的人根本搞不清楚張忠謀的重要性。