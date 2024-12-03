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▲近日林吟蔚（右）上訪談節目回憶父親安迪（左）過世前的搶救過程，聽到當時急診醫師無情地脫口「1句話」讓一家人全崩潰。（圖／翻攝自林吟蔚臉書）

▲▼林吟蔚聽到急診醫師無情地脫口「這個再救也是植物人」，當場一家人全心碎，儘管體恤醫護人員辛勞，不過也希望表達時可以溫暖一點，因為沒有人想要遇到這種事情，語帶無奈及正能量，令人心疼。（圖／翻攝自Youtube）

已故資深藝人安迪（林富進）2018年因罹患食道癌，併發敗血症及肺積水離世，享年57歲，身後一雙兒女也繼承他的圭臬，持續在演藝圈發光發熱，正是歌手林吟蔚及樂團「TRASH」主唱歌手阿夜（Marzz23）。近日林吟蔚上訪談節目回憶父親過世前的搶救過程，聽到當時急診醫師無情地脫口「1句話」，讓一家人痛心崩潰，如今回想起來仍感到難過，「我覺得可以溫暖一點，因為沒有人想要遇到這種事情。」林吟蔚分享道，當時安迪因腫瘤壓迫氣管，間接導致腦部缺氧，家人發現時，已失去呼吸心跳，緊急送醫搶救，家人試圖聯絡主治醫院，希望能為父親爭取轉院的機會，怎料轉達給急診醫師後，得到一句冷漠直言「這個再救也是植物人」，聽到頓時讓她、媽媽及弟弟阿夜都相當難受，不過依舊決定將安迪轉診。接下來，沒想到同一位的急診醫師再度冷語，「你們要轉院也OK啦，但是轉院的過程如果人死了，還是什麼我們不負責喔」，一席話任誰聽起來都相當刺耳，何況是陪伴在旁的家人們，令林吟蔚直呼非常不舒服，「我可以理解他想要表達的事情，可是他講法就是讓我們覺得這個人就快死了，那看你要不要救，你要救就也很麻煩，你不救我們直接就是讓他安寧。」然而，最終安迪還是順利安排轉診，儘管在住院22天後仍回天乏術，林吟蔚至今都心存感激主治醫師的幫助，「我知道醫生護士大家都很辛苦，可是或許表達的時候可以溫暖一點，因為沒有人想要遇到這種事情，雖然生老病死我們一定會遇到，可是我覺得可以溫暖一點跟我們講，因為不是每個人都會遇到這種棘手的狀況。」