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台中市一名小六生在體育課上違反秩序，因不願接受管教竟然手拿著軟式樂樂球棒打老師，對此該名老師報警處理，由派出所警員帶走小六生作筆錄，對此台中市長盧秀燕聞訊後震怒，要求嚴懲教師與警員，事後大翻車致歉。對此律師陳怡凱認為，「媽媽市長」演一場震怒戲，並不是真的為了孩子，如果是為了孩子，地方首長就更不應介入，並強調建立責任感，是教育的根本，在這起事件當中，如果真的有人作了「最壞的教育示範」，那也是市長，不是老師。陳怡凱表示，「媽媽市長」出來演一場震怒戲，並不是真的為了孩子， 話說一個城市能夠弄到遭遇攻擊的被害人報警之後，反而被市長點名「嚴懲嚴辦」，直接下旨定調「不適任」，這已經很荒謬了。再者，如果是為了孩子好，地方首長就更不應該出來介入。陳怡凱說，讓未成年人瞭解到必須為自己的行為負法律責任，這本身就是最好的教育。反之，若是讓未成年人覺得作什麼都會有人罩，這就教育來說是非常糟糕的。這等於是告訴未成年人，你可以隨心所欲傷害別人，被害人不能報警，也不敢報警；哪怕真的報了警，也有辦法「處理」。陳怡凱指出，接收到這種訊息的未成年人，接下來會怎麼理解這個世界？ 不要說什麼「他只是個孩子」、「都已經道歉了」這類的話。要是有機會到少年法庭走一走，見識一下有些未成年加害人充滿「誠意」的道歉態度，就會懂了。最後陳怡凱說，建立責任感，是教育的根本。在這起事件當中，如果真的有人作了「最壞的教育示範」，那也是市長，不是老師。