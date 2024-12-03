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▲周杰倫親自回應下水道之亂，還開玩笑改編自己的歌詞。（圖／周杰倫IG）

天王周杰倫將於5日至8日在台北大巨蛋舉辦4場「嘉年華」演唱會，不過將近15萬張門票日前一開賣就被秒殺，不少網友開玩笑說，「進不去就只能爬進下水道偷聽。」不過近日有網友在大巨蛋一家餐廳用餐，意外發現在裡面可以聽到周杰倫彩排〈簡單愛〉的聲音，不用辛苦爬下水道了。雖然原PO沒有透露餐廳名字，但不少沒買到票的粉絲表示，「我要先訂位！」、「只聽彩排聲就起雞皮疙瘩了。」一名網友近日在threads上透露，最近到大巨蛋一間餐廳用餐，聽到周杰倫歌曲的聲音，原本以為是隔壁的酒吧太嗨傳過來的，結果事後店員告知，「周杰倫正在彩排唱歌」，他才知道自己聽到的是周杰倫本人的歌聲。從影片中也能聽到，背景音正是周杰倫的〈簡單愛〉，且聲音還不小，原PO忍不住開玩笑說，「意外找到周杰倫演唱會的下水道。」不少粉絲紛紛表示，「超幸運，可以聽到Jay在彩排」、「當天餐廳不能放音樂」、「找到舒適的下水道了」、「雞皮疙瘩耶～聽個彩排不知道為什麼好開心」、「至少聽到〈簡單愛〉了」，還有不少人跪求餐廳名稱，「馬上來訂位」、「吃這個！訂位訂起來」，不過原PO並沒有透露是哪一家店。對於歌迷想爬進下水道聽歌的玩笑，周杰倫2日深夜也在IG發文表示，距離大巨蛋還有3天，「特別準備了這首歌在IG送給大家」，原來是他20年前的經典曲〈暗號〉，他還開玩笑把原本的歌詞，「可是你不想一直走在黑暗的地下道」，改成「可是你不想一直走在大巨蛋地下道」，讓歌迷全都笑翻，表示「歌詞也太應景」、「杰倫哥你知道下水道也滿了嗎？」