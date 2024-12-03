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民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案遭羈押禁見，創黨元老朱蕙蓉近日因在政論節目提及檢方約談過程，脫口稱柯文哲「死定了」，遭黨員檢舉傷害黨並移送中評會。她今（3）日因有事沒去，但曝光中評會通知函昨天下午4時發出，她今早收到，然後被要求今天就要去說明，實在離譜。推測黨中央收到檢舉後還以假日最速件處理，「比黃珊珊還快喔」。朱蕙蓉今午在中廣新聞網《歷史易起SHOW》接受主持人李易修專訪，並曝光黨中評會的書面通知書，裡面沒有附上檢舉函，僅給了3張政論節目截圖，通知書甚至連關防都沒有印上，相當離譜。朱蕙蓉另在臉書說明，這些截圖是上週五晚上10時的節目。最快也是當天半夜或是週六檢舉，但她週日就收到黨中評會簡訊，顯見中評會是以假日最速件處理，「比黃珊珊還快喔」。而且，她今早進辦公室才收到書面通知，中評會卻要求今早10時就要到場，整個程序非常不合理。朱蕙蓉在李易修的節目中，亦哽咽還原檢方約談時的心路歷程強調，她並不是指QR-Code會連結到木可公司，而是指QR-code捐款金流最後都流到木可公司。當時她聽到這樣的事，才會著急脫口說，那柯文哲「死定了」。當時一方面是生氣柯文哲做了不該做的事，一方面又心疼他現在在牢中的狀況。所以還問檢方柯文哲近況如何，得知他因為床的關係，刮傷了腳。朱蕙蓉哽咽表示，自己一直都是把柯文哲當成親近的朋友，朋友或是自己親戚如果遇到這些事情，都會是很大的衝擊。她並強調，自己還沒退黨，現在還是004號黨員，她要奉勸民眾黨重新來過，按照程序來走。