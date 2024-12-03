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「市值型ETF」凱基全球菁英55（00926）昨（2）日公布本次配息1.5元，是去（2023）年的6.5倍，今年股價上漲將近7元，預計12/17除息，最後買進日為12/6，明年1/13發放。讓不少網友直呼「這檔真的厲害，其實不用配息沒關係」、「還不錯，比一堆月配高息配的還多」。00926採取年配息制，本次每股配發金額為1.5元，是去年配息0.23元的6.5倍。該檔ETF成分股持股權重前3名分別是蘋果（13.74%）、輝達（12.79%）、微軟（13.3%）。若以昨日收盤價23.57元計算，年化殖利率落在6.36%。此外，今年以來該檔ETF漲7元，績效頗顯著。00926以追蹤「彭博全球菁英55 指數」為主，也就是從全球型股票中，挑選市值大、淨值高以及資產報酬率高的菁英個股，涵蓋了資訊科技、通訊服務、 醫療保健 、工業、核心消費、原物料、非核心消費、金融、公用事業、能源及房地產等11大產業，再這些產業中各挑選5間公司，包含蘋果、微軟、谷歌母公司Alphabet、臉書等知名大企業，適時輪動調整，適合想配置國外股票且欲分散產業及個股風險的投資人。此外，00926還依據當季產業表現、成分股報酬波動比例進行權重調整，排名前面代表報酬率高且波動低，將這些產業的成分股權重加倍。反之後面產業代表報酬低且波動高，這些產業的成分股權重將砍半，排名中間的產業則不調整。以此強化表現好的個股對ETF的影響、並降低單一個股的波動性。但由於每一季會審查及調整成分股，內扣費用會因頻繁買賣股票而增加，這項特點較不利於投資人。00926這次公布配息1.5元，是去年的6.5倍，且股價較去年上漲近7元，引發不少網友討論。有網友表示，「這檔真的厲害，其實不用配息沒關係」、「真的蠻厲害」、「很不錯，比一堆月配高息配的多」、「這當然不是高股息，可以當成低波版本的00757、00770」、「這檔就全球大盤+低波動」。