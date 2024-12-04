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▲趙無極通曉東西方藝術傳統，在作品中將二者融會貫通，為藝術注入全新的可能。（圖／翻攝自蘇富比）

▲創作於1954年的作品《甲骨文系列》，屬於趙無極最早的抽象繪畫之一。（圖／翻攝自Ravenel）

▲趙無極晚年作品《5月/8月/90》以大塊面藍、深綠之冷色為主調，流暢的線條搭配層層堆積的色彩律動，呈現出宏偉而浩瀚的空間感。（圖／翻攝自高雄市立美術館）

▲趙無極晚年罹患阿茲海默症移居瑞士。（圖／翻攝自Le Monde）

趙無極這個名字對於喜歡藝術的人來說充滿魔力。這位出生在北京的法國籍華裔藝術家，用獨特的抽象藝術風格，在東方與西方之間架起一座橋。他的畫不僅讓人感受到濃厚的東方哲學意境，也展現出西方現代藝術的自由與奔放。用一句話來說，趙無極的藝術是一場東西方文化的浪漫碰撞。趙無極1921年出生在書香世家，家族的文化氛圍為他的藝術道路奠定基礎。他的父親對繪畫充滿熱情，叔父也經常從歐洲帶回印象派畫家的作品。這些耳濡目染讓趙無極從小對西方藝術產生濃厚的興趣。14歲時，他進入杭州藝專，師從林風眠和吳大羽，這兩位老師是中國現代藝術的重要推動者，他們的指導讓趙無極開始思考如何將中國傳統藝術與現代藝術結合。1948年，趙無極帶著對藝術的憧憬，來到藝術之都巴黎，他迫不及待地跑到盧浮宮，欣賞《蒙娜麗莎》和其他歐洲大師的作品。巴黎的藝術氛圍深深吸引他，之後開始接觸到塞尚、畢卡索、馬蒂斯等西方現代派大師的作品，逐漸融入這個豐富多元的藝術世界。剛到巴黎時，趙無極的作品還帶有明顯的具象風格，他畫風景，也畫靜物，筆觸細膩，色彩明亮。然而，當他在瑞士看到保羅·克利（Paul Klee）的作品後，整個人受到震撼。克利的畫中融合東方的線條與符號，這種表現方式讓趙無極重新審視自己的藝術方向。他開始思考：如何用抽象的方式表現內心的情感？如何讓畫作成為一種精神的延伸？1954年，他徹底放棄了具象繪畫，轉向純粹的抽象藝術。這個時期的作品，像是《甲骨文》，充滿神秘的東方符號，像是古老的甲骨文字在現代畫布上的重生。趙無極從中國古代的青銅器、書法中汲取靈感，將這些符號融入畫中，創造出獨特的視覺語言。這些作品不僅僅是畫，更像是一首詩，一場內心與宇宙的對話。趙無極的抽象畫作不只是技法上的創新，更是一種情感的抒發。例如，他的《風》和《雲》系列，用自由的筆觸和流動的色彩，展現自然的律動和生命的張力。畫面中看不到具體的形象，但那種若即若離的意境，讓人仿佛置身於一個詩意的夢境中。他曾表示「我畫的是生命的氣，風的動力，還有色彩的融合。」進入60年代後，趙無極的作品更加成熟，畫面的色彩和光線處理達到新高度。他開始用大片的明亮色塊與自由筆觸，表達自然的力量和精神的自由。例如《1.5.82》這幅作品，像是將整個宇宙都濃縮進畫布中，既有風的流動，也有水的寧靜。他的畫面不再是單純的視覺呈現，而是一種對生命本質的探索。雖然趙無極的畫作抽象，但其中蘊含的「東方心性」卻始終清晰可見。他深受中國哲學的影響，尤其是道家的「天人合一」思想。他的創作強調自然與人之間的和諧，以及對內在精神的探尋。在他晚年的作品中，像是《5月/8月/90》，靈動色彩和飄逸線條，已經完全超越具象的束縛，達到純粹的藝術境界。趙無極的藝術成就不僅贏得藝術界的高度認可，也得到世界範圍內的廣泛讚譽。他的作品被包括巴黎國立現代美術館、紐約現代藝術博物館在內的86家藝術機構收藏，並在世界各地舉辦近200次個展。2002年，他成為法蘭西藝術院（Académie des Beaux-Arts）院士，這是對他藝術貢獻的最高肯定。趙無極的藝術之所以令人著迷，是因為他成功地用畫筆將東西方文化融為一體。他的作品既有西方抽象藝術的自由與多變，也有東方哲學的深邃與內斂。他曾說「我的畫來自中國，但巴黎讓我重新發現中國。」這句話道出了他的藝術核心：他不是單純地模仿東方或西方，而是通過吸收兩者的精髓，創造出屬於自己的獨特風格。趙無極的一生，是一場不斷探索與突破的旅程。他的畫筆穿越文化的邊界，用色彩和線條訴說著自然與人性之間的故事。他的作品讓我們看到，藝術不僅僅是技巧的展現，更是一種心靈的共鳴。他的畫就像一面鏡子，映射出我們內心深處的情感與渴望。無論是那充滿生命律動的《風》，還是靜謐如夢的《雲》，每一幅作品都讓人感受到他對世界深刻的理解與熱愛。他用畫筆告訴大家，東方與西方並非對立，而是可以通過藝術找到共通的語言。