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▲反廢死集會。（圖／記者陳明安攝，2024.12.03）

▲反廢死集會。（圖／記者陳明安攝，2024.12.03）

今天是師鐸獎女教師命案發生10週年，受害者家屬發起「1203白玫瑰運動」，上街頭呼籲司法修法平衡被害人地位，並表達「拒絕廢死大法官」等訴求。大部分藍委都出席聲援，僅有一位民進黨立委王世堅現身，他在致詞時直指，今天站出來不是因為政黨，人性善惡是最起碼的公道，直呼「還給被害人公道有這麼困難嗎？」卻慘遭現場民眾嗆聲「你要回去講啊！」「1203白玫瑰運動」今天在凱道登場，儘管是上班日，現場人仍有上百位民眾聚集，同時手舉手追思白花。師鐸獎女教師命案受害者丈夫張介能、新北割喉案的楊爸爸，以及台南殺警案、土城毒駕殺警案的家屬預計都將到場發言。包含國民黨立委吳宗憲、羅廷瑋、黃健豪、洪孟楷、黃建賓、涂權吉、葛如鈞、許宇甄、葉元之、翁曉玲、傅崐萁等人都來了。身為唯一到場的民進黨立委王世堅致詞時提及，今天上午就下了一場雨，這剛好凸顯天地同悲，十年前的今天，優秀的陳老師遭到搶劫性侵殘害，到今天十年了，今天大家一起站出來，跟政黨無關，但是，跟人性的善惡息息相關，希望大家站出來，藉著微薄力量，喚起社會的良善，讓社會不再沈默，其實被害人訴求很簡單，「還給被害人公道有這麼困難嗎？」當王世堅講到這句時，慘遭現場民眾嗆「你要回去講啊！」現場氣氛一度尷尬，主持人趕緊緩頰，「先不要插嘴」，王世堅才繼續說道，現行體制對加害者何等呵護，對被害者何等殘害，他在司委會有提案，就是要限縮15億法律扶助預算，86%都用在幫加害人申請辯護律師，只有14％用在被害人身上。王世堅說，善良正義才應該被延續，這些不公不義的邪惡，應該立刻停止消除，沒有廢死這回事，什麼罪就要什麼罰，罪與罰一定比例，當罪大惡極，罪無可逭的時候，國有民律、殺人償命，不應該把簡單的事複雜化。王世堅也說，今天站出來不是因為政黨，也不是因為政治，人性善惡是最起碼的公道，要靠每個人維護，讓我們站出來，呼籲社會良善，呼籲社會共同發聲音，遏止不公不義，「慷被害人之嘅，虛偽欺世盜名的人，我們譴責、阻止他們，我永遠跟大家站在一起！」