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越南女首富張美蘭（Truong My Lan）因涉嫌犯下越南史上最大金融詐欺案，在今年4月被判處死刑。張美蘭尋求上訴希望避免死刑，不過胡志明法院今（3）日判決出爐，駁回上訴維持死刑判決，法院更表示「沒有減輕刑罰的依據」。綜合外媒報導，張美蘭因挪用與侵佔西貢商業銀行（SCB）資金，被控賄賂、挪用公司資產等多項罪名，其中挪用公司資產的金額高達270億美元，貪污金額達到120億美元，超鉅額金融犯罪讓她於今年4月被判處死刑。張美蘭尋求上訴想要躲死刑但被胡志明法院駁回。胡志明法院表示，張美蘭的犯行影響了社會、金融市場、經濟的許多方面，造成的後果在史上前所未有，挪用的資金數額空前巨大，沒有減輕刑罰的依據。不過，依據越南法律規定，因貪污罪被判死刑的罪犯，若能返還75％的侵吞資產，則有機會獲得酌情減刑，改為無期徒刑。以張美蘭的案子來說，她必須繳還90億美金才能獲得減刑的機會，但是張美蘭的資產許多已被凍結，想要湊出90億美金並不容易。張美蘭的律師求情表示，張美蘭所持資產的價值超過90億美金，但需要時間和精力來清算和出售。據了解，張美蘭還聯繫朋友為她籌錢，希望能幫助達到90億美金生死關卡。儘管上訴已被駁回，但通常距離越南當局真正執行死刑還會拖很長時間，可能會等上很多年，因此張美蘭只要能夠付出90億美元，仍有機會倖免於難。