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中華隊勇奪世界棒球12強隊史首冠，中信兄弟球星王威晨近日受訪時表示，冠軍戰他在電視機前看了整場比賽，透露如果自己在場的話，「我應該也會落淚，會哭」並回憶2013年經典賽，周思齊棒打田中將大「整個租屋處都聽到歡呼聲」這次12強也是。王威晨首次成棒一級國際賽就是2019年12強，他稱職扮演中華隊開路先鋒，守備上也相當穩健，甚至獲選大會最佳三壘手，不過今年上半季他因右手腕韌帶撕裂傷，下二軍休養，並坦言因身體狀況，球季結束還要打國際賽比較有難度一點，最終，這位去年經典賽「台灣隊長」缺席本屆12強。看到中華隊12強奪冠，王威晨表示，「這是一個非常艱難的任務，我也非常開心。冠軍賽我有在電視前面看整場比賽，其實我覺得比較關鍵的大方向來說，投手都壓制得很好，野手都是用全壘打來得分，這是非常不容易的事情。我覺得幫台灣拿下一面金牌是非常棒的！我自己也很開心！」中華隊在冠軍戰擊敗日本，讓不少人想起2013年王建民登板抗日，如今王建民和彭政閔等球星都轉換成教練身份，並助中華隊睽違32年擊敗日本，王威晨回憶，當時他還是大學生，看到周思齊面對日本王牌投手田中將大敲出平飛安打，「整個租屋處都有聽到歡呼聲」，這次12強他也聽到了。「其實我看到中華隊不管是球員或是教練，或是後勤的所有人，因為都認識嘛，當他們拿下冠軍，落下眼淚的時候，如果我有在場的話，我應該也會落淚，會哭，也是會情緒爆發。」王威晨說，「所以看到他們這樣的時候，真的很替他們開心。」