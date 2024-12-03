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▲「塔諾楽旅」地點位於台中火車站正對面、台灣大道口，大廳將設置咖啡廳、酒吧及交誼廳等。（圖／小鹿文娛提供）

▲「塔諾楽旅」的客房將以日式工藝美學設計，榫接技法打造的「臥榻」房型兼具美感與實用性。（圖／小鹿文娛提供）

▲「塔諾楽旅」整體風格以溫暖、溫馨的木質調為主 搭配「日式臥榻」設計兼具美感與實用性。（圖／小鹿文娛提供）

▲台北Ｗ飯店全館客房翻新預計於2024年底完工，將環保美學與支持在地的元素融入空間細節，圖為非凡套房(Marvelous Suite)客廳區。（圖／W飯店提供）

台中旅宿市場即將又有新的生力軍！小鹿文娛與塔木德兩大旅宿集團宣布攜手合作，共同推出全新品牌「塔諾楽旅 TANO HOTEL」，預計於2025年第二季正式亮相，以「溫馨舒適、樂趣體驗」為品牌定位，客房主打日式工藝美學設計，榫接技法打造的「臥榻」房型，目標服務25至40歲注重生活質感、樂於追求精緻消費的精眾族群及小家庭，目前房價未定，但地點超優，就在火車站對面。小鹿文娛不斷有新旅宿作品，繼插旗日本大阪與南台灣台南，此次將與塔木德攜手推出「塔諾楽旅 TANO HOTEL」，小鹿文娛提到，品牌名稱源自日文「楽しみ」（TANO），意為「樂趣」，體現為旅客帶來愉悅旅行體驗的核心價值，品牌也以「散策旅行，豐富心情」為主打標語，鼓勵旅客透過城市探索。旅店地理位置優越，位於台中火車站正對面、台灣大道口，號稱步行僅一分鐘即可抵達旅店，而周邊則是充滿歷史人文氣息的舊城區，包括綠川水岸景觀步道、宮原眼科、台中公園等知名景點。「塔諾楽旅」為注重共享與交流的體驗型旅店，規劃3層樓，總計45 間客房，大廳將設置咖啡廳、酒吧及交誼廳，提供辦公、放鬆與社交的多功能場域，戶外露天座位區綠意盎然，為旅客帶來自然光影中的寧靜與交流空間。至於客房，將以日式工藝美學設計，榫接技法打造的「臥榻」房型兼具美感與實用性，營造木質調溫暖氛圍。目前旅店裝潢依舊在趕工中，價格則未定。至於台北，則有國際新酒店新動向！時代國際飯店股份有限公司宣布與萬豪國際集團續簽合作協議，攜手再創台北W飯店發展新里程。台北W飯店自2011年開幕，隨著今年度邁入尾聲，台北W飯店也揭幕展望未來新篇章，包含預計於2024年底完工的全館翻新作業，即將以閃耀面貌示眾；更力邀去年甫進駐館內的現代法式餐廳「Seasons by olivier e.」創辦人、坐擁27顆米其林星肯定的知名主廚Olivier Elzer勝任台北W飯店「西廚顧問」，優化酒吧、客房餐飲與宴會廳之西式佳餚服務，提升賓客體驗。