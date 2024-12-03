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台中市某國小六年級學生，今年3月因持樂樂棒打老師，隔天雖道歉，但老師仍報警，該生在校園無人陪同下被警察帶走，市長盧秀燕2日怒斥校長領導無方及老師不適任，結果臉書遭基層教師灌爆。盧秀燕今（3）日上午坦言太早下結論，應該先了解前因後果，她向該老師致歉。對此，資深媒體人黃揚明認為，盧秀燕一開始並沒有完整表達該表達的內容，不過後來也說清楚了，至於她的臉書被灌爆，「不能排除裡面有很多青鳥。」黃揚明今在節目《大新聞大爆卦》表示，警察要把學生帶走，應該要通知家長，這是有相關規定，這次警察可能因為不熟悉流程，因為這種案子較罕見，一年發生不了幾次，通常學校發生打老師事件的機率也比較低，這次事件的關鍵就在於警方直接把學生帶走。黃揚明指出，而盧秀燕昨天的言論，他認為並沒有完整表達該表達的內容，但今天就講清楚了，關鍵字就是要回到SOP，回到法規面，「什麼東西才是符合依法行政的處置，就這麼簡單，否則就是超越，超越就是所謂的殘害人權，侵害了小朋友的人權。」黃揚明說，監察院又叫國家人權委員會，建議監察院可以介入查這個案子；黃揚明認為，這個案子目前老師已經撤吿，重點在於未來若發生類似案件不要再這麼荒謬，各個學校要引以為戒。至於很多人灌爆盧秀燕臉書，黃揚明直言，「不能排除裡面有很多青鳥。」